Москва дает уникальный шанс молодым архитекторам

Молодые архитекторы, которые представили свои проекты на масштабной выставке "АРХ Москва", будут привлечены к комплексному проектированию территорий. Об этом заявил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

"Помимо основной экспозиции выставки, здесь представлены работы молодых и будущих специалистов – более 50 индивидуальных и коллективных студенческих проектов", – отметил он. По словам Хуснуллина, посетители "АРХ Москвы", помимо прочего, смогут увидеть проекты победителей фестиваля "Перспектива".

Глава столичного стройкомплекса подчеркнул, что городские власти поддерживают молодых специалистов, для них проводятся стажировки в крупных столичных компаниях. "Авторов лучших работ мы постараемся привлечь к сотрудничеству с нашими институтами, которые занимаются комплексным проектированием территорий", – сказал он.

Хуснуллин добавил, что проведение архитектурных конкурсов дает возможность молодым проектировщикам получить отличную путевку в профессиональную карьеру. По его словам, за последние годы на архитектурном небосклоне появилось множество новых имен.





Напомним, масштабную, уже 23-ю по счету выставку "АРХ Москва" открыл 16 мая мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, город развивает общественные пространства, но при этом сохраняет памятники архитектуры.

"Новые диалоги, веяния, сопряженные с большими проблемами, взаимодействие с инвесторами, жителями – градостроительная политика уже дает свои плоды, Москва с каждым годом становится интереснее", – заявил градоначальник.

Площадка будет работать в Центральном доме художника (ЦДХ) на Крымском Валу до воскресенья, 20 мая. В ее рамках проходит множество деловых и образовательных мероприятий, в которых участвуют как российские, так и иностранные спикеры – архитекторы, проектировщики, представители власти и бизнеса.





Глава столичного стройкомплекса подчеркнул важность ежегодного проведения "АРХ Москвы". Хуснуллин отметил, что площадка стала знаковым городским событием, где профессионалы отрасли могут обсудить повестку дня.

Для молодых проектировщиков и тех, кто еще изучает азы архитектуры в вузах, в рамках "АРХ Москвы" пройдет пять конкурсов. На площадке будет подведен итог международного студенческого воркшопа International Building Challenge. В последние дни работы выставки пройдут мастер-классы детских архитектурных школ и студий.