Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца

Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующего года. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а также ряда других значимых для города объектов, журналистам рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Все работы на северо-восточном участке БКЛ идут по графику, отметил он. По его словам, строители планируют завершить возведение отрезка со станциями "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная" до конца 2019 года. Полностью северо-восточный участок БКЛ будет завершен в 2021 году. Одна из станций – "Рубцовская" – станет пересадочной со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки, а также одноименной платформой Казанского железнодорожного направления.

Кроме строительства самой "Рубцовской" запланирован и транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Главной его "фишкой" станет мост через реку Яуза, который соединит станцию с планируемой застройкой. Как отметил Хуснуллин, будет выполнено благоустройство окружающей территории, в том числе набережной, установлены малые архитектурные формы, разбит сквер, также строители модернизируют улично-дорожную сеть. Кроме того, появится многофункциональный центр для жителей района площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Следующая после "Авиамоторной" станция большого кольца – "Нижегородская". На ней можно будет пересесть на Кожуховскую линию, которая пройдет по юго-восточным районом столицы до Некрасовки, где уже в этом году появится одноименная станция. "Все участки от "Некрасовки" до "Нижегородской" и от "Нижегородской" до "Авиамоторной" мы планируем запустить к концу 2019 года. Рабочих хватает – порядка пяти тысяч человек", – сказал Хуснуллин.

Еще одна станция большого метрокольца – "Нижняя Масловка", которая расположена на северном участке БКЛ между станциями "Петровский парк" и "Шереметьевская". По словам Хуснуллина, технологически она уже полностью готова. При этом на станции находятся оборотные тупики первого участка Большой кольцевой линии – от "Делового центра" до "Петровского парка". Поезда доходят до "Нижней Масловки" и делают оборот. "Сейчас мы готовим эту станцию непосредственно для пассажиров. Работы идут по графику, планируем запустить ее примерно в середине декабря этого года", – заявил глава столичного стройкомплекса.

Как и на многих других станциях большого метрокольца, на "Нижней Масловке" будет построен транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут перейти на другие линии подземки, а также на расположенный в непосредственной близости Савеловский вокзал, который, к тому же, входит в состав первоочередных московских центральных диаметров (МЦД) – так называемое надземное метро. "Реализация проекта МЦД идет полным ходом, вместе с железнодорожниками занимается строительством ряда участков", – отметил глава стройкомплекса Москвы.

Активными темпами идет и строительство трех новых платформ на станции железной дороги Карачарово Горьковского направления. "Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года. Станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией "Нижегородская". Сначала мы запустим платформу Карачарово, а к концу 2019 года там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будет включать и Московское центральное кольцо, и Кожуховскую линию подземки", - рассказал Хуснуллин.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути. Большое кольцо замкнется в течение ближайших 4-5 лет.

Рассказал руководитель столичного стройкомплекса и о ряде других значимых для города объектов. Пристальное внимание сейчас приковано к спортивной инфраструктуре. До Чемпионата мира по футболу остается чуть больше месяца, подготовка к первенству вышла на финишную прямую. По словам Хуснуллина, все капитальное строительство к ЧМ-2018 в городе было завершено раньше намеченных сроков.

"Сейчас активно занимается инфраструктурой. Около 100 тысяч квадратных метров спорткомплекса "Лужники" будет задействовано под временные сооружения. Это и склады для выгрузки инвентаря, шатры, площадки для просмотра транспорта, завоза оборудование и другие объекты", – пояснил он.

Кроме того, на территории спортивного комплекса продолжается возведение Центра художественной гимнастики, дворца водных видов спорта. Полным ходом идет проектирование теннисного центра, в составе которого появятся семь уличных и 25 крытых площадок, что сделает его крупнейшим теннисным центром в стране. Также практически завершена канатная дорога от Воробьевых гор до "Лужников. "Все работы идут по графику. Мы получим спортивный кластер мирового уровня", – подчеркнул руководитель городского стройкомплекса.

Еще один объект, к которому приковано пристальное внимание – филармония в парке "Зарядье". Хуснуллин отметил, что работы там идут хорошими темпами, их планируется закончить уже этим летом, к окончанию Чемпионата мира по футболу в середине июля.

По его словам, для концертного зала уже изготовлен специальный орган. "В конце мая мы поедем во Францию принимать инструмент. Это один из крупнейших органов в мире, он требует особых условий по транспортировке, монтажу и настройке", – сказал глава московского стройкомплекса. По его словам, инструмент будут настраивать в течение года после сдачи филармонии. При этом ход работ высоко оценилдирижер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.