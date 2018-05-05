Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца

Загадочная смерть звезды "Последнего героя" Скандал с Киркоровым Дом-2 Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

"Погибнут миллиарды": Трамп объявил о начале Третьей мировой
Отменили концерты: Фадеев раскрыл болезнь певицы Наргиз
Бомжует под мостом: Знаменитый актер выгнал из дома дочь-лесбиянку
Ревва сделал провокационное заявление о Бузовой
Цыганова потрясена страшным ночным звонком Пугачевой
партнеры
Суббота 5 мая
Лента новостей
14:02
В Подмосковье загорелась электричка (видео)
13:59
Петр Толстой: Не надо гадать о новом премьере
13:39
Малахов раскрыл интимную тайну актрисы Немоляевой
13:17
Сексуальные фото главной красотки 90-х
12:41
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
11:28
В массовой аварии на МКАД пострадали четыре человека
11:14
42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
10:44
Обделенная Медведева покинет Россию после ухода от Тутберидзе
10:21
Под Москвой задушили и сбросили в реку 40-летнюю женщину
10:14
Страшные тайны: Маргарет Тэтчер
10:02
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
22:00
Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
21:53
Харламова попросили усмирить оголившуюся Асмус
21:50
Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
21:44
Американцы бросили против террористов в Сирии атомный авианосец
21:35
Ким Чен Ын пошел на важную уступку Южной Корее
21:24
Фильм "Собибор" показали в Совете Европы
21:12
Толкалина подвергла себя страшной опасности на отдыхе
21:01
Либерал Кудрин выставит Крым на торги
20:55
Медведева порвала с Тутберидзе после провала на Олимпиаде
20:49
Создано первое в мире эффективное лекарство от алкоголизма
20:43
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину
20:41
Совет на выходные
20:36
Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
20:24
Звезда "Дома-2" назвала жену Дмитрия Тарасова проворной стервой
20:16
Известную певицу нашли мертвой на побережье
20:06
Объявившего о разводе Порошенко поставили на место
20:00
На Бузову вылили ведро помоев за пошлость и разврат
19:46
"Забухал": Галкин затерялся в поле
19:36
Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
19:29
Какая боль: Россияне устроили прилюдную порку французским хоккеистам
18:58
Недоступно человеческому восприятию: Обнародована запись с изменившимся Солнцем
18:40
Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров (видео)
18:34
Макаревич оправдался за бегство из России перед Днем Победы
18:31
Госдума готова к рассмотрению кандидатуры премьера
18:23
Фургон ФСИН попал в смертельную аварию
18:21
Пенсионеры сравнили создателя Telegram с пособником нацистов
17:45
Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
17:40
Украинцы подготовили захват треснувшего Крымского моста
17:33
Солнцев показал телеса 72-летней жены в бикини
17:20
На Украине Януковича расстреляли из засады
17:19
Чиновница завещала 1,5 млн евро своему коту
16:56
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
16:45
Крушение самолета с пассажирами попало на видео
16:39
Погибли двое: Последствия жуткой аварии в Петербурге сняли на видео
16:22
В детском саду на Урале рухнул потолок
16:13
Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке
16:11
Перед смертью участник "Последнего героя" встречался с актером Чадовым
16:03
Звезда "Дома-2" перенесла экстренную операцию
15:27
Политик с пакетом кефира на голове расстрелял радикалов
15:11
У дочери Кончаловского обнаружили тяжелую болезнь
15:07
"Проветри воронку": бесстыжую Волочкову умоляют снять старые трусы
14:52
Лечился от наркозависимости: ужасающая версия гибели звезды "Последнего героя"
14:49
Секс влюбленной пары завершился взрывом пениса
14:44
Товары для дачников со скидкой
14:42
Известная певица пришла к Малышевой со вторым подбородком
14:32
В Москве из-за пожара эвакуировали клинику
14:19
Заставившую подростков мыть вокзал уборщицу наказали
14:14
Как выбрать правильное мороженое
13:43
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
13:39
Уставший от травли Джигарханян онемел
13:35
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
13:10
Звезда "Последнего героя" погибла при странных обстоятельствах
13:09
Подготовка теракта к инаугурации Путина напугала Россию
13:09
Терпение лопнуло: Трамп выдвинул ультиматум Порошенко
12:54
Фальсификация доказательств: зачем Лондон абсурдно врет о Скрипалях
12:51
Шепелев заинтриговал новым фото сына от Фриске
12:36
В Подмосковье супругов нашли мертвыми в погребе
12:22
Раскрыты неожиданные факты о сексе
12:17
Названа "поворотная точка" в отношении Путина к Западу
11:51
В Москве пенсионерка на Lexus протаранила машину дорожной службы и умерла
11:48
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
11:43
Украинский певец опозорился на "Евровидении"
11:39
Киев устроил международную истерику из-за действий Росавиации
11:33
Обманутая любовником из Нигерии красавица-россиянка умрет в тюрьме
11:23
Правдолюб Солнцев приложил матерщинника Киркорова
11:02
Россия срочно перебрасывает ракетные комплексы на границу с Украиной
10:51
Скрывающая ребенка Захарова заговорила об отъезде
10:46
Нобелевская премия по литературе отменена из-за секс-скандала
10:42
Сколько нужно спать для долгой жизни
10:29
Есть и худеть: лучшие продукты для стройной фигуры
10:12
Главные события Москвы с 4 по 10 мая
10:09
В Москве сгорели 15 автобусов
10:03
Звезда телешоу довела до тошноты "голыми" фотографиями
09:48
Московский таксист отбил нападение грабителей
09:47
Бузова без волос стала похожа на мужика
09:43
"Страна без жидов": на Украине разразился новый скандал
09:18
"Мечта советской консьержки": Лебедев жестко высмеял Парфенова
09:03
Киев пообещал суровое наказание за георгиевскую ленту
09:00
Перед смертью Марьянов страдал от предательства
08:50
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении
08:32
Выпил полную рюмку "Новичка": шокирующие данные об отравлении Скрипалей
08:26
"Обман все четче": Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
08:24
Актриса Светлана Иванова родила в Израиле
08:11
Под Москвой иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину
21:55
США решили устроить России "атомный ад"
21:52
Чувство вины вызывает психическую болезнь
21:48
Деспоту Киркорову врезали за разврат
21:30
Беременная Зара попала под обстрел
21:27
Сущий ад: серьезный сбой в движении московских электричек привел к хаосу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уставший от травли Джигарханян онемел
В театре сделали заявление о состоянии больного Джигарханяна
Цымбалюк-Романовская заговорила об интиме с больным Джигарханяном
"Вечная память": В Сети сообщили о смерти Аллы Пугачевой
"Проветри воронку": бесстыжую Волочкову умоляют снять старые трусы
На Бузову вылили ведро помоев за пошлость и разврат
Недвижимость

Когда откроется северо-восточный участок большого метрокольца

Фото:instagram.com/stroi_mos_ru
Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет частично завершено к концу следующего года. О ходе работ по возведению нового контура столичной подземки, а также ряда других значимых для города объектов, журналистам рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. 
прочитано 324 раза

Все работы на северо-восточном участке БКЛ идут по графику, отметил он. По его словам, строители планируют завершить возведение отрезка со станциями "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная" до конца 2019 года. Полностью северо-восточный участок БКЛ будет завершен в 2021 году. Одна из станций – "Рубцовская" – станет пересадочной со станцией "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки, а также одноименной платформой Казанского железнодорожного направления.

ПО ТЕМЕ

Журналистам впервые показали "китайскую" станцию Московского метро

Когда замкнется Большая кольцевая линия метро

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Кроме строительства самой "Рубцовской" запланирован и транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Главной его "фишкой" станет мост через реку Яуза, который соединит станцию с планируемой застройкой. Как отметил Хуснуллин, будет выполнено благоустройство окружающей территории, в том числе набережной, установлены малые архитектурные формы, разбит сквер, также строители модернизируют улично-дорожную сеть. Кроме того, появится многофункциональный центр для жителей района площадью около 50 тысяч квадратных метров.

Фото: stroi.mos.ru

Следующая после "Авиамоторной" станция большого кольца – "Нижегородская". На ней можно будет пересесть на Кожуховскую линию, которая пройдет по юго-восточным районом столицы до Некрасовки, где уже в этом году появится одноименная станция. "Все участки от "Некрасовки" до "Нижегородской" и от "Нижегородской" до "Авиамоторной" мы планируем запустить к концу 2019 года. Рабочих хватает – порядка пяти тысяч человек", – сказал Хуснуллин.   

Еще одна станция большого метрокольца – "Нижняя Масловка", которая расположена на северном участке БКЛ между станциями "Петровский парк" и "Шереметьевская". По словам Хуснуллина, технологически она уже полностью готова. При этом на станции находятся оборотные тупики первого участка Большой кольцевой линии – от "Делового центра" до "Петровского парка". Поезда доходят до "Нижней Масловки" и делают оборот. "Сейчас мы готовим эту станцию непосредственно для пассажиров. Работы идут по графику, планируем запустить ее примерно в середине декабря этого года", – заявил глава столичного стройкомплекса.

Как и на многих других станциях большого метрокольца, на "Нижней Масловке" будет построен транспортно-пересадочный узел. Пассажиры смогут перейти на другие линии подземки, а также на расположенный в непосредственной близости Савеловский вокзал, который, к тому же, входит в состав первоочередных московских центральных диаметров (МЦД) – так называемое надземное метро. "Реализация проекта МЦД идет полным ходом, вместе с железнодорожниками занимается строительством ряда участков", – отметил глава стройкомплекса Москвы.

Фото: wikipedia.org

Активными темпами идет и строительство трех новых платформ на станции железной дороги Карачарово Горьковского направления. "Мы планируем, что возведение этих объектов завершится до конца года. Станция будет интегрирована в один вестибюль со станцией "Нижегородская". Сначала мы запустим платформу Карачарово, а к концу 2019 года там появится полноценный транспортно-пересадочный узел, который будет включать и Московское центральное кольцо, и Кожуховскую линию подземки", - рассказал Хуснуллин.

Большая кольцевая линия – один из крупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ, ранее называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31 станцию, а общая ее длина составляет 67 километров. Новое кольцо существенно разгрузит станции подземки внутри старого, пассажиры сэкономят в среднем около 20 минут в пути. Большое кольцо замкнется в течение ближайших 4-5 лет.

Фото: stroi.mos.ru

Рассказал руководитель столичного стройкомплекса и о ряде других значимых для города объектов. Пристальное внимание сейчас приковано к спортивной инфраструктуре. До Чемпионата мира по футболу остается чуть больше месяца, подготовка к первенству вышла на финишную прямую. По словам Хуснуллина, все капитальное строительство к ЧМ-2018 в городе было завершено раньше намеченных сроков.

"Сейчас активно занимается инфраструктурой. Около 100 тысяч квадратных метров спорткомплекса "Лужники" будет задействовано под временные сооружения. Это и склады для выгрузки инвентаря, шатры, площадки для просмотра транспорта, завоза оборудование и другие объекты", – пояснил он.

Кроме того, на территории спортивного комплекса продолжается возведение Центра художественной гимнастики, дворца водных видов спорта. Полным ходом идет проектирование теннисного центра, в составе которого появятся семь уличных и 25 крытых площадок, что сделает его крупнейшим теннисным центром в стране. Также практически завершена канатная дорога от Воробьевых гор до "Лужников. "Все работы идут по графику. Мы получим спортивный кластер мирового уровня", – подчеркнул руководитель городского стройкомплекса.

Фото: stroi.mos.ru

Еще один объект, к которому приковано пристальное внимание – филармония в парке "Зарядье". Хуснуллин отметил, что работы там идут хорошими темпами, их планируется закончить уже этим летом, к окончанию Чемпионата мира по футболу в середине июля.

По его словам, для концертного зала уже изготовлен специальный орган. "В конце мая мы поедем во Францию принимать инструмент. Это один из крупнейших органов в мире, он требует особых условий по транспортировке, монтажу и настройке", – сказал глава московского стройкомплекса. По его словам, инструмент будут настраивать в течение года после сдачи филармонии. При этом ход работ высоко оценилдирижер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

Автор: Иван Поляков5 мая 2018, 14:24

комментарии

Политика

Либерал Кудрин выставит Крым на торги
Скрипали заставили Макрона поспешить на поклон к Путину
Объявившего о разводе Порошенко поставили на место
Украинцы подготовили захват треснувшего Крымского моста

Шоу-бизнес

Роскошная Волочкова восхитила женственностью
Стриженова взбесила россиян глупым вопросом
Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой
"Время беспощадно": Фото Валерии ужаснуло народ

Проишествия

Известную певицу нашли мертвой на побережье
Медведь растерзал таксиста на глазах пассажиров (видео)
Вскрылись неожиданные подробности смерти звезды "Последнего героя"
Крушение самолета с пассажирами попало на видео

Lifestyle

Вторая серия "Простоквашино" вызвала новый скандал
Живого Элвиса Пресли нашли в американской глубинке
Известная актриса комплексует из-за оголенной груди
Татьяна Кравченко рассказала о продолжении сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу

Они стали знаменитыми, но счастья так и не нашли
Спорт

Обделенная Медведева покинет Россию после ухода от Тутберидзе

Фигуристка будет жить в Канаде
Шоу-бизнес

42-летняя Анджелина Джоли рушит семью молодого актера

Энджи пытается заставить ревновать Питта
Шоу-бизнес

Ведущей "Давай поженимся" запретили секс перед свадьбой

Придется две недели воздерживаться

Гороскоп

Стало известно о болезни оскандалившегося победителя "Голоса"
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на май
Бизнес-гороскоп на май

Фоторепортажи

Медведевой удалось обойти заклятую соперницу Загитову
31-летняя Каменских оголила шикарные формы
Сенсационные снимки грудастой Элины Мазур утекли в Сеть
Знаменитости погуляли на свадьбе Третьяка

Спорт

Медведева порвала с Тутберидзе после провала на Олимпиаде
Какая боль: Россияне устроили прилюдную порку французским хоккеистам
Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот
Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей
Посадка неисправного Ил-38 под Москвой попала на видео
Я сволочь: нелепые откровения нижегородской матери-убийцы
Житель Подмосковья изнасиловал 13-летнюю приемную дочь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru