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Недвижимость

Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Столичные власти продолжат развивать спорткомплекс "Лужники" и после завершения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Об этом сообщил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на его территории планируется открыть несколько объектов для занятия спортом. 
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Как рассказал Марат Хуснуллин, рядом дом с универсальным спортивным залом "Дружба" построят теннисный клуб, который займет площадь в несколько тысяч квадратных метров. Неподалеку от "Лужников" также планируется возвести Центр борьбы.

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"Появится большой теннисный клуб на 50 тысяч квадратных метров. Кроме того, поблизости, но уже за периметром "Лужников", около Третьего транспортного кольца, есть планы построить Центр борьбы, – сказал руководитель стройкомплекса. – Мы сейчас разрабатываем его концепцию, увязываем с улично-дорожной сетью, с инженерными коммуникациями"

Марат Хуснуллин выразил уверенность, что это будет "достойный объект". Кстати, теннисный клуб, на территории которого расположатся 25 кортов, станет самым крупным в стране. Здание построят по адресу: улица Лужники, д. 24, стр. 5Б в районе Хамовники.

Помимо теннисных кортов, там же будет возведен 25-метровый бассейн, массажные кабинеты, банный комплекс, универсальные залы для групповых занятий и другие объекты. Планируется, что в составе комплекса будет семь кортов под открытым небом и площадка для пляжного тенниса.

Фото: stroi.mos.ru

Новая жизнь, отметил руководитель столичного стройкомплекса, ожидает и зал "Дружбу". Он превратится в многофункциональный спортивный комплекс.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разрешение на строительство уже получено. Работы планируется завершить к 2020 году. Годом ранее на территории "Лужников" должен начать работать ледовый дворец "Кристалл" и бассейн с раздвижной крышей.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Дмитрий Куклин7 мая 2018, 12:28

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