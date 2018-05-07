Рядом с "Лужниками" появится Центр борьбы

Столичные власти продолжат развивать спорткомплекс "Лужники" и после завершения Чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году в России. Об этом сообщил глава строительного комплекса города Марат Хуснуллин. По его словам, на его территории планируется открыть несколько объектов для занятия спортом.



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