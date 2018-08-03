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Недвижимость

До конца года будут сданы первые дома на месте ЗИЛа

Первые четыре дома на территории бывшего ЗИЛа будут готовы к заселению в конце текущего года. Об этом сообщил руководитель стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин по итогам проверки хода работ на ключевых объектах бывшей промышленной зоны. По его словам, речь идет о сдаче в эксплуатацию порядка 200 тысяч квадратных метров недвижимости.
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Как напомнил столичный чиновник, еще несколько лет назад территория бывшего завода находилась в запустении. В 2013 году промзону разделили на 11 очередей реализации масштабного проекта, который подразумевал организацию полноценной городской территории. На сегодняшний день на ЗИЛе идут активные работы: возводятся жилье, коммерческая недвижимость, объекты инфраструктуры, включая рекреационные и оздоровительные, транспортные и социальные.

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"Если раньше ЗИЛ приносил убытки в один-два миллиарда рублей ежегодно, будучи выключенной территорией из полноценной жизни мегаполиса, то нынешнее развитие позволяет говорить о прибыли, – сообщил Марат Хуснуллин. – Территория начинает генерировать доход. Возводятся дома, создано около шести тысяч рабочих мест. В перспективе их число возрастет до 20 тысяч".

Глава строительного комплекса города напомнил, что проект реконструкции и развития северной части бывшей промышленной зоны предусматривает строительство около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. По словам Хуснуллина, проект реновации этой промзоны является одним из образцовых и показательных.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Что касается программы реновации, которая успешно реализуется в столице, она не затронет кварталы в районе бывших заводских территорий. "Мы пока не рассматриваем такой вопрос, потому что у нас в этом районе немного домов по переселению, – сообщил руководитель городского строительного комплекса. – Мы имеем две небольшие площадки. Если нам этого не будет хватать, теоретически можно рассмотреть. Пока мы не рассматриваем этот вопрос".

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

Одновременно со строительством объектов недвижимости на ЗИЛе возводится сопутствующая инфраструктура. Одним из ее важнейших элементов является транспортная составляющая. Буквально через месяц откроется для движения путепровод через МЦК, который соединит проспект Андропова и Третье транспортное кольцо. Работы на этом объекте завершены на 98%.

 

"В результате северная и южная части ЗИЛа будут соединены", – сказал Марат Хуснуллин, добавив, что новая дорога позволит добраться от станции Московского центрального кольца "ЗИЛ" до станции метро "Технопарк". Продолжается благоустройство внутриквартальных проездов, а также строительство подъездных путей к строящемуся парку "Остров мечты".

Примечательно, что бывшая промышленная зона может стать одним из культурных мест притяжения жителей и гостей города. Здесь планируется построить музей – филиал Эрмитажа. По словам Марата Хуснуллина, проект строительства сложный, его реализация рассчитана на три-четыре года. "Утверждена концепция музея, идет его проектирование", – добавил он.

Фото: Дмитрий Куклин/Dni.ru

Согласно планам городских властей, в 2018 году на территории бывшего завода введут в эксплуатацию около трех миллионов квадратных метров недвижимости (1,4 миллиона – жилье). Отметим, что ЗИЛ является крупнейшим в Старом Свете проектом реорганизации бывшей промзоны. 

Автор: Дмитрий Куклин3 августа 2018, 13:46

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