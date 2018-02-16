Через Москву-реку построят 18 новых мостов

Через Москву-реку будут построены 18 новых мостов в соответствии с Генеральным планом развития столицы . Об этом рассказал глава городского стройкомплекса Марат Хуснуллин.



"В настоящее время уже ведется строительство моста и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской улицы до улицы Шоссейная, а также моста через старое русло реки Москвы от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы", – сказал Хуснуллин.

По его словам, мост на Каширском шоссе позволит обеспечить связь между строящейся Южной рокадой, а также районами юго-востока столицы – Марьино и Печатники. Новый объект значительно сократит перепробег транспорта, который движется через Третье транспортное кольцо (ТТК) или Братеевский мост, чтобы попасть в указанные районы.

Глава столичного стройкомплекса отметил, что мост через старое русло реки Москвы станет важной частью транспортной системы активно развивающегося полуострова ЗИЛ. "Строительство автодорожного моста через затон Новинки с прилегающей улично-дорожной сетью позволит создать альтернативный транспортный путь, разгрузив развязку ТТК и проспекта Андропова, улицы Трофимова", – сказал Хуснуллин.





Таким образом, в районе появится удобная связка со станцией Московского центрального кольца (МЦК) "ЗИЛ", а также транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) "Технопарк" и "ЗИЛ".

Остальные проекты мостов находятся сейчас на этапе проработки документации, рассказал Хуснуллин. В целом их строительство повысит связность городской территории, уменьшит загруженность улично-дорожной сети.

Напомним, на днях московские строители начали работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе. Предстоит модернизировать участок проезжей части Московской кольцевой длиной 1,2 километра и существующий путепровод через МКАД. Также будут построены две направленные эстакады и боковые проезды, общая протяженность которых составит 4,5 километра.

