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Двухлетняя девочка замерзла до смерти под дверью родительского дома

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Чудовищный случай произошел в городе Сорочинске Оренбургской области. Там из-за недосмотра своей матери погиб малолетний ребенок.
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Как выяснило следствие, женщина ушла к соседям, оставив детей двух и пяти лет дома без присмотра. Вернувшись через 1,5 часа, она обнаружила свою дочь во дворе без верхней одежды.

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"Около восьми часов вечера 5 января во дворе жилого дома в Сорочинске обнаружено тело двухлетней девочки со следами обморожения. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Оренбургской области.

Согласно результатам проведенных экспертиз, смерть ребенка наступила в результате общего переохлаждения. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Как писали Dni.Ru, ранее стало известно о смерти двухлетнего ребенка на приеме у педиатра в районной поликлинике в Ижевске. Состояние малыша ухудшилось 30 декабря. У него поднялась температура и появился кашель. Родители несколько раз показывали мальчика врачам. Обращались в районную поликлинику, в республиканскую инфекционную больницу и городскую клиническую больницу.

7 января родители вновь обратились в районную поликлинику – там ребенку стало еще хуже, ему вызвали скорую помощь. Однако спасти малыша не удалось. Точная причина случившегося пока не сообщается. Врачи предполагают, что у мальчика стремительно развилась пневмония на фоне вирусной инфекции.

Автор: Людмила Фоканова10 января 2018, 11:59

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