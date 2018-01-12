Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР

Ложные доносы на полицейских, мошенничество против пенсионера, нападение подростка на собутыльника и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Жителя Находки поставил в тупик бомж. Как сообщает Newizv.ru, мужчина пятничным утром обнаружил в своей машине некоего вонючего субъекта. Бездомный отказывался просыпаться, но, когда его все-таки растолкали, так и не смог объяснить, как он очутился в автомобиле – замки на всех дверях были целы. В итоге владелец автомобиля вызвал полицию. Ликвидация последствий нашествия бомжа влетела мужчине в круглую сумму: он отдал 1 500 рублей автомобильному эксперту, который оценил ущерб для полицейского протокола и заплатил за химическую чистку провонявшего салона машины.

Полиция Татарстана задержала подозреваемого в убийстве28-летней лыжницы. По информации Newsnn.ru, тело девушки обнаружили неподалеку от базы отдыха в поселке Красный Ключ 10 января. На останках девушки обнаружили 11 ножевых ранений в области головы и шеи. Задержанный мужчина написал явку с повинной. Убийцей оказался 37-летний местный житель.

В Таганроге пьяная девушка-подросток пыталась зарезать знакомого. По информации Rostovgazeta.ru, 16-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему 21-летнему собутыльнику несколько ударов кухонным ножом. Молодого человека доставили в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавшую ждет до 15 лет колонии.

В Астраханской области солдат-срочник случайно поджег БТР. Как сообщает Tagilcity.ru, военнослужащий просто хотел разогреть себе обед, но что-то пошло не так. Молодой человек развел костер, огонь с которого перекинулся на маскировочную сетку стоявшего неподалеку бронетранспортера. В итоге машина ценой 28 миллионов рублей сгорела целиком.

Жительница Тюмени пожаловалась на соседку, которая заколдовала землю под дверью ее квартиры. Как сообщает Nashgorod.ru, небольшие кучки почвы на пороге жилья местной жительницы начали появляться после ссоры с соседкой. Женщина уверена: земля проклята. Именно поэтому в ее семье начались многочисленные ссоры, а дети начали чаще болеть.

Омичу грозит десять лет лишения свободы. По информации Gorod55.ru, мужчина угнал у своего начальника рабочий автомобиль марки Nissan. Кроме того, злоумышленник прихватил с собой 68 тысяч рублей. Сторож предприятия рассказал, что накануне вечером один из сотрудников организации на указанном авто якобы с разрешения начальства куда-то уехал. Злоумышленника на похищенной машине задержали неподалеку от Омска и доставили в штрафной изолятор.

Мошенницы из Ижевска обокрали 92-летнего местного жителя. Как сообщает Udm-info.ru, пенсионер отдал преступницам, которые представились сотрудницами пенсионного фонда, 44 тысячи рублей. Мошенницы подкараулили дедушку у подъезда. Они обманом проникли в квартиру пенсионера. Наивный старик показал им свои сбережения. Одна из женщин отвлекала его, а вторая похитила деньги.

Жительница Волгоградской области обвинила полицейских в краже 352 тысяч рублей. Те, в свою очередь, обвинили женщину в заведомо ложном доносе. Как сообщает Novostivolgograda.ru, в начале ноября 2017 года в доме 43-летней местной жительницы сотрудниками правоохранительных органов был проведен обыск в рамках уголовного дела об особо тяжком преступлении. В этот момент хозяйка дома находилась в состоянии сильного алкогольного преступления. Когда она пришла в себя, то отправилась в полицию и написала заявление на побывавших в ее доме сотрудников: якобы, во время обыска они похитили у женщины 352 тысячи рублей.