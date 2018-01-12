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Безумные регионы: голодный солдат сжег БТР

Фото: mil.ru
Ложные доносы на полицейских, мошенничество против пенсионера, нападение подростка на собутыльника и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Жителя Находки поставил в тупик бомж. Как сообщает Newizv.ru, мужчина пятничным утром обнаружил в своей машине некоего вонючего субъекта. Бездомный отказывался просыпаться, но, когда его все-таки растолкали, так и не смог объяснить, как он очутился в автомобиле – замки на всех дверях были целы. В итоге владелец автомобиля вызвал полицию. Ликвидация последствий нашествия бомжа влетела мужчине в круглую сумму: он отдал 1 500 рублей автомобильному эксперту, который оценил ущерб для полицейского протокола и заплатил за химическую чистку провонявшего салона машины.

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Автор: Михаил Войцеховский12 января 2018, 21:10

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