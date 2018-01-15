"Один держал, второй резал": шокирующие детали бойни в пермской школе

Свидетели жуткой поножовщины, которая произошла в пермской школы, раскрыли подробности произошедшего. О нападении рассказал мальчик, который один из первых столкнулся с преступниками.

Ученик четвертого класса пролил свет на обстоятельства случившегося. По его словам, злоумышленники даже не прятали оружие: они ворвались в класс с ножами наготове.

Преступники нападали на тех, кто сидел ближе к выходу. "Нам казалось, что они планировали зарезать весь класс", – заявил свидетель происшествия.

Мальчик добавил, что первой пострадавшей стала учительница. Она попыталась вызвать полицию. "Один ее схватил и держал за волосы вроде. А второй бил ножом. Она упала. И потом помню, много крови было", – рассказал он.

Огромные ножи, не такие, как на кухне. Мы такие только в кино видели

Ученику удалось сбежать из класса: он схватил друга, который получил ножевое ранение в голову, и отправился в поликлинику. "Я ему помогал бежать. Ему сложно было передвигаться. Как вспомню, сколько крови было в классе...", – ужасается ребенок.

Дала комментарий и старшая сестра ученика. "Я собралась уезжать в институт, как позвонили в дверь. Открыла и увидела брата и маму одной пострадавшей девочки. Брат был весь в крови. Не пострадал он, просто было столько крови, что он тоже оказался забрызган с ног до головы", – цитирует ее сайт "Московский комсомолец".

Девушка призналась, что школа считается одной из лучших в районе. По ее словам, в конечном счете список пострадавших увеличился до 15 человек.

Напомним, страшное нападение произошло утром 15 января. Как писали Dni.Ru, в результате случившегося в больнице оказались 12 человек.