Безумные регионы: пациент психдиспансера напал на фермера

Оборона подъезда в Нижнем Новгороде, погоня с собаками за воришками пиццы в Екатеринбурге, заточение в лифах в Казани, и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Житель Волгограда прокатился в маршрутке за 10 тысяч долларов. Как сообщает Newizv.ru. Пенсионер умудрился забыть в общественном транспорте сумку со всеми документами, банковскими картами, сберкнижкой и 10 тысячами долларов. Помимо валюты, в саквояже забывчивого мужчины находились 10 тысяч рублей.

Нижегородка подралась со страховыми агентами, которые пытались проникнуть в подъезд ее дома. По информации Newsnn.ru женщина с ребенком решила не пустить неизвестных мужчин в подъезд. По словам очевидцев, молодая мама была возмущена тем, что неизвестные пытаются проникнуть в дом. "Словами конфликт решить не удалось. По одной из версий, посетители – страховые агенты, которые ходят по квартирам и буквально навязывают свои услуги. Запись уже отправили в полицию", – сообщается в издании.

В Ростовской области мошенники выдают себя за сотрудников "Газпрома". Аферисты ходят по домам и предъявляют фальшивые удостоверения работников газового гиганта. Таким образом они проникают дома наивных жителей области и выносят оттуда деньги и ценности, сообщает Rostovgazeta.ru.

Служебная овчарка из полиции Екатеринбурга помогла поймать грабителей пиццы, передает Tagilcity.ru. Неизвестные грабители напали на разносчика службы доставки. Они отобрали у потерпевшего коробки с пицце и скрылись. К розыску полицейские подключили служебную собаку. Четвероногая сыщица нашла дом преступников, двое молодых людей признались в содеянном.

В Казани из-за незапланированного отключения электроэнергии в лифтах застряли 177 человек, сообщает Inkazan.ru. Причиной подобного стало крупномасштабное аварийное отключение электричества. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Специалисты пытаются восстановить обрыв высоковольтной линии.

Тюменец прописал в своей квартире 47 иностранцев. Как сообщает Nashgorod.ru, в ходе проверки полицейские выяснили, что местный житель виновен в фиктивной постановке иностранцев на учет. Безработный житель областного центра незаконно зарегистрировал на своей жилплощади 47 жителей одной из стран СНГ.

Жительница Омска зарезала супруга, приревновав его к подруге. Как сообщает Gorod55.ru, трагедия произошла прямо во время застолья. Во время празднования Старого Нового года с подругой семьи, во время застолья произошел конфликт. Подозреваемая приревновала мужа к подруге и нанесла ему ножевые ранения плеча и грудной клетки. От полученных травм 37-летний мужчина скончался.

Полиция Ижевска ликвидировала наркопритон в одной из квартир города. Пристанище для зависимых содержал безработный и ранее судимый мужчина, сообщает Udm-info.ru. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты предметы и вещества, используемые для изготовления наркотического средства "дезоморфин".