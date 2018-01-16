Больной пермский головорез шесть лет кошмарил школу

Журналисты узнают все больше информации о подростках, устроивших резню в пермской школе. Один из нападавших имел психические заболевания.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Пермской крае Светланы Денисовой, юноша с детства испытывал проблемы с контролем агрессии. Так, еще в 2012 году, тогда 11-летнего ученика 127-ой школы поставили на учет. "Он жестоко избил в школе девочку и двух мальчиков. Родители побитых обратились в полицию. Тогда его, 11-летнего, поставили на внутришкольный учет", – приводит газета "Комсомольская правда" слова Денисовой.

"Спустя какое-то время папа вместе с сыном отправился к психиатрам. Ребенку провели серьезное обследование и выдали справку, согласно которой ему необходимо отдельное домашнее образование. То есть, по заключению медиков, мальчик не мог на тот момент находиться в школьном коллективе, а школа, согласно этому заключению, должна была присылать ему учителей на дом", - рассказала Денисова.

По информации женщины, ребенок с седьмого класса появлялся в школе только для прохождения аттестации. При этом он исправно посещал психиатрические лечебницы, где проводил некоторое время. После девятого класса молодой человек ушел из школы и поступил в колледж. Там он посещал занятия вместе с остальными учащимися. Его однокашники сразу заметили, что парень ведет себя странно.

"Он ведь без царя в голове. Ребят в колледже он, например, уверял, что хочет принести на занятия оружие и всех перестрелять, правда, его слова никто всерьез не воспринял. Потом в колледже произошел какой-то инцидент, после которого его положили на Банную гору. Так у нас психушку называют", - рассказал один из однокурсников парня.

В колледже об особенностях молодого человека знали. "В последнее время занятия данный учащийся не посещал, мы готовили документы о его отчислении", – заявили журналистам газеты "Московский Комсомолец" в администрации Пермского политехнического колледжа имени Саянова.