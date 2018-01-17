В Оренбурге найдены изрезанные и связанные тела бизнесмена и его сына
Возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя и его маленького сына. Работает первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Оренбургской области.
Специалисты закончили осмотр места происшествия, сообщает местное управление СКР. Злоумышленники разыскиваются. Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах жестокого преступления, обращаться в региональное следственное управление.
Ранее зверское убийство потрясло деревню Голубое Солнечногорского района. 48 ножевых ранений – так закончилась для молодой женщины устроенная мужем сцена ревности. Убив жену, боец СОБРа ушел, оставив дома семилетнего сына.
Полицию вызвал он сам. "Приезжайте. Я убил свою жену", – сказал преступник по телефону. Убийца задержан, возбуждено уголовное дело.
Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года в подвале жилого дома в поселке Широкий города Райчихинска Амурской области было обнаружено тело четырехлетнего ребенка. Подозреваемый задержан – им оказался родной брат сожителя матери погибшего.
По версии следствия, мужчина попросился переночевать, а ночью, пока все спали, убил малыша и попытался скрыться. На допросе злоумышленник признался в содеянном. Ранее он отбывал наказание за убийство, из тюрьмы вышел в феврале 2017 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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