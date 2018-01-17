В Оренбурге найдены изрезанные и связанные тела бизнесмена и его сына

Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с трупами 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына обнаружен 17 января во дворе жилых домов на Карагандинской улице в Оренбурге. На телах – множественные ножевые ранения.

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