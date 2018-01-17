От дочки учительницы-героини скрывают правду о бойне в Перми

Дочь педагога, закрывшей собой четвероклашек от ударов головорезов, учится в той же школе, где произошла трагедия. Правду о шокирующем ЧП от нее скрывают.

Учительница пермской школы, героически защитившая детей от преступников, переживает, что не смогла вывести из класса всех ребят. Мужу Натальи Шагулиной впервые после трагедии удалось навестить ее в больнице. Геннадий – член ветеранской организации, работает инженером.

В семье Шагулиных двое детей: сыну 20 лет, дочери – 12. Девочка учится в печально известной школе №127. Как рассказал Геннадий, к счастью, в момент трагедии дочки не было в здании – у нее вторая смена.

Старший сын знает о том, что произошло 15 января. А дочери Геннадий ничего не сообщил. Девочке сказали только, что мать в больнице на лечении. Мужчина заявил журналистам, что Наталья находится в реанимации, в полном сознании.

"Эскулапы немногословны. Прогнозов не дают, состояние называют тяжелым. На все мои вопросы отвечают очень обтекаемо и пространно. Говорят, что Наташа чудом выкарабкалась с того света. У нее в голове глубокая проникающая рана – на затылке. Порезана шея, жена до сих пор ее не чувствует. На теле множество травм", – цитирует Геннадия "МК".

Врачи предупредили, что Наталье не стоит вспоминать о пережитом кошмаре. Однако она рассказала Геннадию некоторые подробности. Учительница вспомнила, что, когда она, истекая кровью, выводила детей из класса, ученики в шоке жались к стенам. Наталья переживала, что не успела вывести всех. Геннадий подчеркнул, что жена не потеряла сознание во время бойни: когда обезвредили изуверов, она самостоятельно дошла до медицинского кабинета.

Как писали Dni.Ru, 15 января в школе №127 в Перми произошло нападение вооруженных ножами учащегося и бывшего ученика. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

Следователи пришли к выводу, что мотив молодых людей, напавших на учительницу и учеников младших классов, – жажда прославиться. "Дети были просто зомбированы соцсетями, они возомнили себя антигероями и банально решили прославиться, обратить на себя внимание", – заявили в силовых структурах.