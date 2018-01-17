От дочки учительницы-героини скрывают правду о бойне в Перми
Учительница пермской школы, героически защитившая детей от преступников, переживает, что не смогла вывести из класса всех ребят. Мужу Натальи Шагулиной впервые после трагедии удалось навестить ее в больнице. Геннадий – член ветеранской организации, работает инженером.
В семье Шагулиных двое детей: сыну 20 лет, дочери – 12. Девочка учится в печально известной школе №127. Как рассказал Геннадий, к счастью, в момент трагедии дочки не было в здании – у нее вторая смена.
Старший сын знает о том, что произошло 15 января. А дочери Геннадий ничего не сообщил. Девочке сказали только, что мать в больнице на лечении. Мужчина заявил журналистам, что Наталья находится в реанимации, в полном сознании.
"Эскулапы немногословны. Прогнозов не дают, состояние называют тяжелым. На все мои вопросы отвечают очень обтекаемо и пространно. Говорят, что Наташа чудом выкарабкалась с того света. У нее в голове глубокая проникающая рана – на затылке. Порезана шея, жена до сих пор ее не чувствует. На теле множество травм", – цитирует Геннадия "МК".
Врачи предупредили, что Наталье не стоит вспоминать о пережитом кошмаре. Однако она рассказала Геннадию некоторые подробности. Учительница вспомнила, что, когда она, истекая кровью, выводила детей из класса, ученики в шоке жались к стенам. Наталья переживала, что не успела вывести всех. Геннадий подчеркнул, что жена не потеряла сознание во время бойни: когда обезвредили изуверов, она самостоятельно дошла до медицинского кабинета.
Во всех образовательных учреждениях Прикамья проверят систему безопасности— DixiNews (@DixiNews) 15 января 2018 г.
В Перми состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Пермского края по происшествию в школе №127. #Пермь #школа #безопасность #Пермь #Perm https://t.co/9EkQCRmyQk pic.twitter.com/hOyRQf3Uo0
Как писали Dni.Ru, 15 января в школе №127 в Перми произошло нападение вооруженных ножами учащегося и бывшего ученика. В результате ЧП пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".
Следователи пришли к выводу, что мотив молодых людей, напавших на учительницу и учеников младших классов, – жажда прославиться. "Дети были просто зомбированы соцсетями, они возомнили себя антигероями и банально решили прославиться, обратить на себя внимание", – заявили в силовых структурах.
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