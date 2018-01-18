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Подробности жуткого пожара под Саратовом

Кадр youtube.com
Становятся известны новые подробности страшного пожара под Саратовом. Выдвигаются первые версии произошедшего. 
прочитано 826 раз

Согласно информации журналистов, в возгорании могут быть виноваты люди. Якобы, неизвестные, проезжая на машине мимо разлива топлива из прорванного нефтепровода решили поджечь горючее, сообщает Life.ru. Огонь распространился с большой скоростью, и сейчас горящие потоки стекают с холма прямо на село Красноармейское. Отметим, что согласно информации одного из сотрудников пресс-службы "Транснефти", пожар начался случайно: кто-то из местных жителей бросил окурок, угодивший аккурат в легко воспламеняемую жидкость, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

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Площадь пожара достигла уже тысячи квадратных метров, четыре строения объяты огнем. Пострадавших нет, спасатели эвакуировали из горящих домов 12 человек. Сейчас с пламенем борются 65 пожарных и 20 единиц специальной техники. Кроме того, на место разлива горящих нефтепродуктов выехал губернатор Саратовской области Валерий Радаев. По словам чиновника, пострадавших в результате пожара нет. Местные власти оказывают помощь погорельцам.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что компания приостановила прокачку топлива по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк. Согласно его информации, из нефтепровода вылилось около 900 кубометров горючего, которое разлилось на 1,5 километра в длину. "Транснефть" решает вопрос о размещении пострадавших, сообщил Демин. Кроме того, компания практически полностью исключает возможность попадания нефти в протекающую неподалеку Волгу. По словам Демина, 15-сантиметровый лед надежно уберегает реку от горючего. 

Автор: Михаил Войцеховский18 января 2018, 19:33

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