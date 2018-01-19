Напавший на школу с топором оказался сыном майора ВДВ

Одноклассница девятиклассника, напавшего 19 января с топором на учеников седьмого класса и педагога в школе №5 в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ, рассказала о его семье. По словам девушки, подросток считался тихоней.

Школьница рассказала, что нападавший воспитывался в "приличной семье военнослужащих". По ее словам, его отец – майор бригады ВДВ. "Часто видела, как он гулял со своим младшим братиком", – цитирует девятиклассницу сайт "Комсомольская правда".

"Не верится... Зачем они это сделали... Оба вели себя всегда очень спокойно, с учителями не было конфликтов, с одноклассниками – тоже. Однако некоторые считали парней тихонями, и даже кто-то пытался их гнобить", – поделилась девушка подробностями о злоумышленнике и его товарище, которого подозревают в соучастии в нападении на школу.

Также одноклассница нападавшего подчеркнула, что никакого явного конфликта у парня, несмотря на двойки, с педагогами или сверстниками не было. По ее словам, злоумышленник и его друг не употребляли наркотики, но были склонны к нацизму.

В результате инцидента пострадали семь человек – трое учеников и учительница в тяжелом состоянии. Также стало известно, что за психологической помощью после ЧП обратились 17 человек, сообщает ТАСС.

Несмотря на плохое самочувствие, педагог прокомментировала случившееся. "Я вела урок. Открылась дверь, что-то кинули. Я не поняла. Мне попали в голову – я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет – там все пылает. У меня просто… я уже истекала кровью… По голове вот этим баллоном горящим первый я получила удар..." – цитирует учительницу LIFE SHOT.

Нападавший подросток задержан, передает "360". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".