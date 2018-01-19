Максим Галкин пострадал из-за кровавой бойни в бурятской школе

Школа №5 в Улан-Удэ, в которой старшеклассник напал на преподавательницу, не первый раз появляется в заголовках. В заведении учился Максим Галкин.

Сын кадрового офицера, родившийся в Подмосковье, в детстве переезжал по всей стране вслед за отцом. Галкины жили в Одессе, затем в Улан-Удэ, а потом вернулись в Москву. В школе на территории поселка Сосновый Бор Галкин учился два года, до пятого класса, затем с семьей вернулся в столицу, сообщает Lenta.ru. Несмотря на краткий срок, проведенный в Сосновом Бору, артист стал участником скандала, связанного с кровавой бойней.

Журналисты мгновенно начали упоминать его имя в связи со страшной историей, что не могло не сказаться на репутации и имидже артиста, хотя он не имеет к произошедшему никакого отношения. Таким образом, Максима Галкина также можно причислить к пострадавшим во время нападения.

В августе 2011 года в жизни учебного заведения произошло, пожалуй, самое значительное событие. В поселке Сосновый Бор, в котором находится школа, прошли переговоры тогдашнего президента России Дмитрия Медведева с руководителем КНДР Ким Чен Иром, сообщает местный портал infpol.ru.

Согласно сведениям из Wikipedia, до 2011 года Сосновый Бор был закрытым военным городком. В нем до сих пор действует армейский госпиталь и Дом офицеров. Несмотря на сравнительно скромные размеры, благодаря военному прошлому поселок обладает развитой инфраструктурой: поликлиника, спорткомплекс, школа, два детских сада, почта, две гостиницы, банно-прачечный комплекс.

Напомним, утром 19 января в аудиторию школы №5 в Улан-Удэ ворвался ученик девятого класса. Он забросил в кабинет бутылку с "коктейлем Молотова" и, стоя в дверях, наносил выбегавшим ученикам седьмого класса удары топором и ножом.

Другой школьник рассказал, что девятиклассник вбежал к ним примерно в 09:30: "Учительница пыталась его остановить, но получила топором по голове. Далее он бросил "коктейль Молотова" и бросился на детей. Одному отсек несколько пальцев, другому – в колено топором, а третьему – по спине".

Как выяснилось после задержания нападавшего, как и Максим Галкин, он сын кадрового военного. Отец мальчика – майор бригады ВДВ. Об этом журналистам рассказывала ученица десятого класса злополучной школы. Девушка отметила, что семья мальчика казалась обычной.