Панин втянул Баскова в грязный гей-скандал с Галкиным

Актер разоблачил однополую любовь певца. Он поражен лицемерием коллег.

Алексею Панину надоело двуличие эстрадных звезд, и он начал срывать маски. Началось все с того, что актер публично обратился к Максиму Галкину со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной". А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Я не считаю, что это оскорбление".

Юморист теперь шутит на эту тему на своих концертах, а Панин возмущается: "Меня удивляет лицемерие людей. Как можно жить двуличной жизнью и при этом обсуждать других! Я еще раз говорю: никогда не был против геев, лесбиянок и людей, которые живут жизнью, нравящейся им. Но лицемерие зашкаливает! Я, конечно, понимаю, что человеку, который ведет детскую передачу на Первом канале, сложно признаться в том, что он гей. Представляешь, если я открою свой рот и расскажу про твоих телевизионных руководителей? Ты представляешь, какой скандал будет?"



Панин советует Галкину обратить внимание на ближнее окружение. Мол, там хватает любителей нестандартных отношений. "Переключись на своего друга Колю Баскова – такого же, как ты, который всей стране вешает лапшу на уши, что женится на какой-то девушке Лопыревой. Насколько ж вы все лицемерные! Вы творите не пойми что и при этом умудряетесь оскорблять других!" – негодует он.

Возмущает актера и Дмитрий Билан. "Он обсуждает, какой Панин алкоголик. Дмитрий, Вам лучше первому молчать в тряпочку – человеку, который болен. Как у Вас язык поворачивается обсуждать людей?" – цитирует Алексея Sobesednik.