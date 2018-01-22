"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
Двухэтажный деревянный дом загорелся днем. О ЧП пожарным сообщил очевидец в 12:50. В доме проживала семья, воспитывавшая семерых детей. Во время пожара погибли шестилетняя и десятилетняя родные сестры и их 16-летний брат, а также 11-летняя девочка и 18-летняя приемная дочь. Мать выжила, но попала в больницу. Уцелеть удалось двум приемным детям и 54-летнему отцу.
Семья считалась благополучной и была у местных жителей на хорошем счету. Пока точно не установлено, что стало причиной жуткого пожара, охватившего частный дом и распространившегося на площади порядка 120 квадратных метров. Однако основная версия названа – это взрыв газа.
"Более точно причина пожара будет названа после окончания осмотра места происшествия и получения заключения пожарно-технической экспертизы", – сообщает Главное управление МЧС России по Омской области. Днем ранее отец семейства принес в дом заправленный газовый баллон.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Эксцентричная певица дала откровенное интервью
Известная актриса показала наследника
Примадонна захотела, чтобы им никто не мешал
Украинцев ждет изнурительный труд за копеечную зарплату