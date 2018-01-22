Отмороженные сибиряки шокировали россиян

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа восхитил россиян. Мужчина решил прокатиться на велосипеде в -40 градусов мороза.

Видео экстремальной поездки попало в Сеть. В паблик "Происшествия Ноябрьск" его выложил автолюбитель, видеоргеистратор которого записал смелую эскападу местного жителя. Сам оператор не смог сдержать восторженных возгласов: "На улице минус 40, чувак едет на велосипеде!".

Вскоре к нему присоединились пользователи Сети: "Зато точно не заглохнет", "Ну, а КАК по другому, мужик на работу собрался, на улице мороз стоит, машину жалеет, автобусы видимо не так часто ходят, а работать то надо", "Действительно, почему бы и нет. Быстрее же, чем пешком", "Ничего удивительного, уже как года 3-4 катаются зимой на велике", – прокомментировали подписчики "Происшествия Ноябрьск".