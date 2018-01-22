"Единая Россия" проследит за детскими садами

Партия "Единая Россия" проконтролирует расходование средств в регионах, выделенных на строительство детских садов. Так прокомментировала решение правительства о выделении почти 50 миллиардов рублей на обеспечение детей до трех лет местами в яслях к 2021 году координатор партийного проекта "Новая школа" Алена Аршинова.

Депутат Госдумы напомнила, что именно "Единая Россия" добилась выделения 130 миллиардов рублей на этапе реализации госпрограммы о достижении 100%-доступности детских садов для детей старше трех лет. Партии удалось сделать распределение денег по регионам более прозрачным, а саму формулу – справедливой, отметила Аршинова.

По ее словам, единороссы проводят постоянный мониторинг движения бюджетных средств, обращаются в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой следить за ситуацией. "Нами был организован общественный контроль, в рамках которого партия создала в регионах общественные советы, куда входили родители, педагоги, воспитатели и все заинтересованные лица", – сказала депутат.



В рамках партпроекта "Единой России" "Новая школа" мы продолжим контроль за расходованием средств, направляемых в регионы на строительство детских садов, продолжила Аршинова. Также она подчеркнула, что необходимо избежать ситуации, когда некоторые регионы возводили очень дорогие объекты, не жалея средств.

Нам нужны типовые, хорошие, безопасные детские сады. Каждый рубль нужно использовать эффективно.

Депутат добавила, что создание новых мест в детских садах позволит косвенно задействовать больше граждан в экономике страны, так как родители, отдавшие ребенка в дошкольное учреждение, смогут в случае необходимости раньше выйти на работу.

"Важно предоставить возможность молодым мамам выйти на работу. У нас в законе об образовании детсад не является обязательным уровнем образования, но мы закрепили норму, что необходимо стремиться к обеспечению возможности предоставления детсада для детей с двух месяцев", – сказала депутат.

Партийный проект "Новая школа" направлен на совершенствование системы образования и, как следствие – решение вопросов социально-экономического развития страны. Координирует проект член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова, его общественный совет возглавляет ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.