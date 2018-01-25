Папа сломал ногу семилетнему мальчику за невыученный алфавит

Житель Камчатки решил, что семилетний сын не смог выучить алфавит и в наказание сломал ему ногу. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

ЧП случилось в поселке Палана еще несколько лет назад: отец рассвирепел из-за того, что мальчик путался и запинался, рассказывая алфавит. Мужчина схватил ребенка за руку и за ногу, поднял на уровень своей груди и с силой бросил на пол. Как сообщает "Экспресс-газета", от удара у мальчика сломалась нога.

Мужчина запугал сына и жену, и они несколько лет не решались рассказать о произошедшем полиции. Однако несколько дней назад женщина пожаловалась на мужа работникам инспекции по делам несовершеннолетних Корякского отдела полиции. Главу семьи сразу взяли под стражу.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. "Следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Недавно Dni.Ru рассказывали о похожем преступлении, совершенном в Подмосковье. Отчим до полусмерти избил трехлетнюю девочку. Ребенок был помещен в реанимацию: малышка в коме, врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки и тупую травму живота.

В больницу девочку доставил ее 30-летний отчим. Он рассказал медикам, что приемная дочь упала с кровати и ударилась головой о стул. В отношении жестокого отчима возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней".

При более тщательном осмотре пострадавшей медики заметили, что у девочки есть повреждения в области половых органов, поэтому Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях. Кроме того, во время обыска подозреваемого у него нашли марихуану.