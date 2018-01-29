Убившая дочь наркоманка приняла ее за куклу

В Кемеровской области по подозрению в убийстве собственной дочери задержана местная жительница. По версии следствия, 39-летняя женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

К такому выводу оперативники пришли, получив результаты анализов задержанной. Кроме того, по информации Ura.Ru, полицейские несколько часов не могли допросить женщину – сотрудникам МВД пришлось ждать, пока подозреваемая придет в себя. Наконец, когда действие наркотических веществ закончилось, подозреваемая дала признательные показания.

"Она рассказала, что после употребления наркотика ей показалось, что рядом с ней не ребенок, а зловещая кукла. Она отбивалась ножом от этой куклы", – сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. В итоге, полуторагодовалая девочка погибла от нанесенных ударов. Ее тело обнаружили полицейские, вызванные подругой матери-убийцы.

Бдительная женщина забила тревогу после того, как ей на телефон пришло сообщение от знакомой: в нем последняя рассказала, что на нее напала страшная кукла-убийца, от которой пришлось отбиваться ножом. Отмечается, что у задержанной есть еще один ребенок, но в момент убийства его не было дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство малолетнего ребенка". В данный момент решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Кроме того, обвиняемой проведут психолого-психиатрическую экспертизу, которая позволит установить отдавала или нет, она отчет своим действиям в момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Dni.ru сообщали, что жительнице Челябинской области грозит немалый срок за убийство собственного ребенка. Женщина отравила младенца водкой, пытаясь усыпить. Трагедия произошла в мае 2017 года. Многодетная мать дала грудничку, который проснулся в три часа ночи, чайную ложку водки. Процедура в течение ночи повторилась – только водку уже налили в бутылочку. В итоге малыш скончался от острого отравления алкоголем.