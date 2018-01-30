Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье

Стали известны новые подробности загадочной смерти жительницы Подмосковья. 37-летняя девушка умерла от наркотической ломки.

Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах. По информации анонимного осведомителя, девушка продолжительное время принимала наркотики. В итоге родные решили вызволить ее из плена зависимости. Они заперли ее дома с матерью, которая привязывала девушку цепями, чтобы та не убежала за новой дозой. Именно этим объясняются синяки и ссадины на теле умершей, сообщает Lenta.ru.

"Достоверно установлено, что она продолжительное время употребляла наркотические средства. При проведении судебно-медицинского исследования тела погибшей следов криминального характера смерти не обнаружено", – заявила Ольга Врадий, официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России.

Эту информацию подтверждает и анонимный источник журналистов. Однако, по его словам, медики смогли найти косвенные симптомы хронической наркозависимости умершей. Кроме того, судмедэкспертам удалось обнаружить признаки смерти от абстинентного синдрома – шока организма, резко лишенного наркотиков и привыкшего к их употреблению.

Напомним, Dni.Ru писали, что в одну из больниц Подмосковья была доставлена девушка. Она находилась в критическом состоянии, и спасти ее не удалось. В первые часы после кончины 37-летней местной жительницы основной причиной смерти называли побои, которые наносила ей мать. Журналистам удалось выяснить, что женщина держала дочь на цепи.

Однако теперь становится понятно, что она пыталась спасти наследницу от наркозависимости: именно для этого ей были нужны цепи, наручники и веревки. К сожалению, девушка не выдержала ломки.