Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье

Суррогатная мать родила Маликову Скандальный развод Джигарханяна Отстранение россиян от Олимпиады Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Среда 31 января
Лента новостей
22:01
Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)
22:01
Леонид Гайдай: феномен успеха
21:47
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
21:35
Звезда сериала "Хор" трагически погиб в США
20:41
"Единая Россия" поможет Путину провести избирательную кампанию
20:06
США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
19:50
Путешествие по Италии: Флоренция
19:38
В переходе у метро в Москве обвалилась крыша
19:22
Какими автоматами вооружилась армия России
19:13
Украинский писатель нуждается в лечении после нападения на Пушкина
18:59
Вторая и третья смены в школах уйдут в прошлое
18:47
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
18:19
Кремлевский список Трампа
18:12
Главные составляющие красоты
18:12
Гудзеева жестоко обманула Шаляпина
17:35
"Чем моложе, тем лучше": скандальный Стерлигов ищет послушных красоток
17:23
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
17:09
Ученые раскрыли смертельную опасность вейпов
16:51
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
16:37
Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
16:27
В страшном горе Захарову утешил актер
16:08
Ботоксу нашли необычное применение
16:00
Сексапильная ведущая Первого канала родила третьего ребенка
16:00
В Москве автобус вылетел с дороги возле станции метро
15:48
Путин: у Родченкова "были попытки суицида"
15:25
Бондарчук и Андреева: Мы водим всех за нос
15:13
Песков поставил на место предателя Родченкова
14:54
Николаев поглумился над Маликовым после рождения сына
14:51
Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой
14:50
Водители устроили драку после ДТП под Москвой
14:45
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
14:40
Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
14:19
Астронавтов NASA накормят фекалиями
14:19
"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"
13:53
Тайна имени новорожденного сына Дмитрия Маликова
13:44
Инвесторы активно вкладываются в сады и школы Москвы
13:34
Украинка продала в Москве своего младенца
13:27
Педагог изнасиловал спящего ученика
13:19
Сны о сексе доводят одиноких женщин до психоза
13:03
Красивая история любви Тарасова и Костенко
12:58
Звезда "Дома-2" рассказала о печальном конце Тарасова
12:52
Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале
12:38
Как забеременеть от овощей
12:18
Алентова откровенно об ужасной ночи с Меньшовым
12:15
ТПУ "Юго-восточная" окружат зеленой зоной
12:10
Счастливая Цымбалюк-Романовская снова надела свадебное платье
12:08
Володин раскрыл главную цель американских санкций
12:08
Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе
11:42
Провалившаяся жена онкобольного Караченцова: Силы изначально были неравны
11:42
В образовательных комплексах столицы появятся бассейны
11:37
Гинекологи "настучали" следователям на потерявшую невинность школьницу
11:22
Депутаты отказали Трампу в совместном завтраке
11:20
Журова отчитала конькобежку Граф за бойкот Олимпиады
11:16
Нападение предателя Родченкова на Путина вызвало разочарование
11:12
Тарзан без трусов возбудил откровенными кадрами
10:59
Сябитова отрезала живот и собралась замуж
10:51
Рубль снижается в ожидании новостей
10:41
Двое россиян устроили самосуд над педофилом и изнасиловали его
10:40
Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем
10:28
Опубликовано предсказание о новой войне в Европе
10:19
У Табакова начались судороги
10:09
Влетевшая в забор церкви фура оставила без света деревню под Москвой
10:08
Бодрая музыка не помогает тренировкам
10:07
"ЕР" занялась безопасностью детей в интернете
09:51
Соблазнявший Костюшкина гей расплакался после контакта
09:38
Установлена связь между дневным сном и смертельной болезнью
09:35
Принимающая душ крыса озадачила биологов (видео)
09:35
Москвичей предупредили об аномальном давлении
09:17
Тарасов наплевал на жену на свадьбе
09:13
Названа причина изгнания ведущей "Дома-2"
09:02
Какие продукты вызывают рак
08:40
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
08:38
Из столичного магазина украли банкомат с деньгами
08:30
Чубайс призвал повысить цену на газ и электричество
08:22
Секс-символ Сочи-2014 первой из россиян объявила бойкот Олимпиаде-2018
08:14
Под Москвой обезумевший водитель отгрыз палец мужчине и избил ребенка
22:00
Какие актеры советского кино Вам нравятся
21:55
Экономический кризис толкает мир к войне
21:50
Цымбалюк-Романовская дала блудному Джигарханяну еще один шанс
21:41
Творчество Бузовой приспособили для глухих
21:25
Шепелев заставил Мазур объясниться за проституцию
21:21
Секс пятерых москвичей с 13-летней школьницей получил продолжение
21:02
Путин вернул зарплаты россиянам
21:00
Безумные регионы: художник зарезал отвлекавшего от творчества приятеля
20:52
В России армию вооружают новыми автоматами
20:43
Пентагон сделал странное заявление о России
20:36
Друзья рассказали об операции Пугачевой на желудке
20:11
Назван капитан хоккеистов из России на Олимпиаде-2018
20:07
Объявлено о готовности отключить интернет в России
20:02
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
19:57
Россию и Украину столкнули лбами на "Евровидении"
19:47
Маликов везет новорожденного сына в Москву
19:24
Пригожин раскрыл тайну похожих на него двойняшек
19:15
Напавшего на Пушкина писателя вывели на чистую воду
19:09
В Германии похитили 44 тонны шоколада
19:05
Младшая дочь Каримова стала неудавшейся копией Меланьи Трамп
18:59
Минэнерго уличили в предательстве России
18:45
Почему мы боимся говорить о чувствах
18:35
Первые фото с венчания Тарасова и Костенко
18:24
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Больного Джигарханяна уличили в глобальном обмане
Подлая товарка Цымбалюк-Романовской на коленях молит о пощаде
Состояние Вадима Казаченко ухудшилось
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
Регионы

Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье

Фото: flickr.com/Brad Greenlee
Стали известны новые подробности загадочной смерти жительницы Подмосковья. 37-летняя девушка умерла от наркотической ломки. 
прочитано 11693 раза

Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах. По информации анонимного осведомителя, девушка продолжительное время принимала наркотики. В итоге родные решили вызволить ее из плена зависимости. Они заперли ее дома с матерью, которая привязывала девушку цепями, чтобы та не убежала за новой дозой. Именно этим объясняются синяки и ссадины на теле умершей, сообщает Lenta.ru.

ПО ТЕМЕ

Под Москвой женщина зверски убила 37-летнюю дочь-красавицу

Убившая дочь наркоманка приняла ее за куклу

"Достоверно установлено, что она продолжительное время употребляла наркотические средства. При проведении судебно-медицинского исследования тела погибшей следов криминального характера смерти не обнаружено", – заявила Ольга Врадий, официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России.

Эту информацию подтверждает и анонимный источник журналистов. Однако, по его словам, медики смогли найти косвенные симптомы хронической наркозависимости умершей. Кроме того, судмедэкспертам удалось обнаружить признаки смерти от абстинентного синдрома – шока организма, резко лишенного наркотиков и привыкшего к их употреблению.

Напомним, Dni.Ru писали, что в одну из больниц Подмосковья была доставлена девушка. Она находилась в критическом состоянии, и спасти ее не удалось. В первые часы после кончины 37-летней местной жительницы основной причиной смерти называли побои, которые наносила ей мать. Журналистам удалось выяснить, что женщина держала дочь на цепи. 

Однако теперь становится понятно, что она пыталась спасти наследницу от наркозависимости: именно для этого ей были нужны цепи, наручники и веревки. К сожалению, девушка не выдержала ломки. 

Автор: Михаил Войцеховский30 января 2018, 16:39

комментарии

Политика

США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза
"Крестный отец": почему Чубайса нет в "кремлевском докладе"
Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе

Шоу-бизнес

Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
В страшном горе Захарову утешил актер
Сексапильная ведущая Первого канала родила третьего ребенка
Бондарчук и Андреева: Мы водим всех за нос

Проишествия

Подробности обрушения в переходе у метро в Москве
Родные дети сдали купившую ребенка москвичку
Педагог изнасиловал спящего ученика
Муж и жена год насиловали 14-летнюю секс-рабыню

Lifestyle

Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Чем удивит сериал "Икра" на Первом канале
Какие актеры советского кино Вам нравятся
Культура

Леонид Гайдай: феномен успеха

Dni.ru предлагают читателям проверить, насколько хороши им известны самые культовые фильмы мастера
Шоу-бизнес

Тарасов наплевал на жену на свадьбе

В Сети бурно обсуждают громкое событие
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами

Сын артиста поставил пианистку на место

Общество

Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)

Максим Шевченко воспользовался преимуществом в габаритах

Гороскоп

Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения
Совет на выходные

Фоторепортажи

Красивая история любви Тарасова и Костенко
Эротические фото работниц кранового завода
У Шараповой роман с другом Кейт Миддлтон
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России

Спорт

Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
Стоит ли россиянам ехать на Олимпиаду
Песков поставил на место предателя Родченкова
Корейскую спортсменку затравили за симпатию к Сотниковой

Регионы

Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru