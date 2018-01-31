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Безумные регионы: наркоман убил друга из-за подозрения в заражении ВИЧ

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Тагильский эксгибиционист терроризирует школьников, тюменский наркоман убил своего товарища, наивный омич стал жертвой мошенников и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В Ставропольском крае задержали двух мужчин. По информации Newizv.ru, их обвиняют в хищении средства на сумму в 70 миллионов рублей. Один из подозреваемых – глава подрядной организации на дорожно-ремонтных работах. Вместе с сообщниками он похищал государственные средства, выделяемые на выполнение условия договоров. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело.

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В Нижегородской области полиция задержала троих местных жителей, передает Newsnn.ru. Их подозревают в похищении женщины. По версии следствия, 28 января злоумышленники силой увезли 34-летнюю жительницу города Павлово в соседнюю деревню. Похитители несколько часов удерживали свою жертву в частном доме. Через какое-то время они отвлеклись и женщине удалось сбежать. Она обратилась в полицию, а похитители пустились в бега.

В Ростовской области арестован изобретательный местный житель. По информации Rostovgazeta.ru, мужчину подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере. Обвиняемый прятал амфетамин в бетонных блоках, которые потом поставлял гражданам в качестве фундамента для магазинов.

В Нижнем Тагиле за школьниками охотится эксгибиционист. Как сообщает Tagilcity.ru, неизвестный мужчина каждый день демонстрирует свои половые органы детям, которые идут домой после занятий. Это не первый его визит в Нижний Тагил. Мужчину видели у школы еще четыре года назад, но потом он куда-то пропал. Однако недавно террор эксгибициониста возобновился.

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в воровстве трех миллионов рублей в казанском кафе, передает Inkazan.ru. По версии следствия, 41-летний уроженец ближнего зарубежья в конце декабря прошлого года стащил у посетителя заведения сумку со значительной суммой денег. После этого преступник пустился в бега и оперативникам удалось задержать его только в Краснодаре, за 1 794 километра от Казани.

Житель Тюмени убил своего приятеля потому что подумал, что тот заразил его ВИЧ. По информации Nashgorod.ru, подозреваемый в совершении преступления оказался наркоманом. Около двух лет назад 44-летний обвиняемый подружился с местным жителем. Последний признался новому знакомому, что болен ВИЧ, однако тогда проблем с этим не возникло. Однако, когда у самого подозреваемого нашли страшный вирус, он обвинил в этом своего приятеля и пырнул его ножом.

Доверчивый житель Омска перевел мошенникам 45 тысяч рублей как предоплату за автомобиль, которого на самом деле не существовало. Как сообщает Gorod55.ru, мужчина нашел на одной из интернет-площадок по покупке и продаже автомобилей понравившийся ему вариант. Связавшись с продавцом, потерпевший узнал, что тот проживает в Омской области. Владелец автомобиля потребовал от наивного покупателя 40 тысяч рублей в качестве аванса и подтверждения намерения купить машину. После этого продавец пропал, как и объявление на сайте.

В Удмуртии оштрафовали 47-летнего местного жителя. По информации Udm-info.ru, мужчина вместе с приятелями отправился на охоту, где случайно подстрелил своего товарища. Горе-охотник признал свою вину. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначил ему штраф в размере шести тысяч рублей.

Фальшивомонетчики из Калмыкии планировали наводнить Волгоград поддельными пятитысячными купюрами, передает Novostivolgograda.ru. Злоумышленники покупали в салоне сотовой связи недорогой товар, получали сдачу и быстро скрывались. После того как они успешно провернули подобную операцию в нескольких торговых точках, полиция составила на фальшивомонетчиков ориентировку, и через некоторое время их задержали.

22-летний житель Башкирии из ревности убил бывшую возлюбленную, сообщает Mkset.ru. Молодой человек на протяжении двух лет состоял в отношениях с девушкой, однако недавно их роман закончился и пара распалась. Решив поставить все точки над "и", обвиняемый подкараулил бывшую у подъезда и начал выяснять отношения. В ходе разговора между экс-возлюбленными вспыхнула ссора. В итоге юноша избил бывшую пассию и сбежал. Девушка скончалась по дороге в больницу.  Суд признал молодого человека виновным в убийстве и приговорил к восьми годам лишения свободы.

Автор: Михаил Войцеховский31 января 2018, 20:45

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