"Черкизово" усилит контроль за условиями доставки продукции в магазины

Группа "Черкизово" заявила о готовности сотрудничать с надзорными органами и далее совершенствовать систему контроля за безопасностью продукции. Так в компании прокомментировали заявление главы Россельхознадзора о совместной договоренности с "Черкизово" по усилению внутреннего контроля качества.

В группе уверены в качестве и безопасности своей продукции и соблюдении необходимых норм на производстве. Однако как социально ответственная компания группа "Черкизово" готова всячески сотрудничать с Россельхознадзором и усиливать контроль как в своей лаборатории, так и контроль за продукцией в торговых точках, сообщили в компании.

Там заверили, что "Черкизово" усилит мониторинг за качеством своей продукции на всех этапах, но особое внимание производитель будет уделять температуре хранения и условиям транспортировки продукции в магазины.

У группы "Черкизово" есть свой инновационный научно-испытательный центр, который предоставляет услуги европейского уровня по исследованию и разработке продуктов питания. При этом он выступает в качестве независимой лаборатории для других игроков агрорынка, а также региональных ветеринарных управлений и Россельхознадзора.

Осенью 2018 года центр вошел в топ-10 лучших европейских лабораторий, заняв девятое место среди 120 лабораторий из 19 стран мира. Там работают высококлассные профессионалы по таким направлениям, как биотехнология, молекулярная биология, анализ и контроль качества готовой продукции. Экспертизе центра доверяют все игроки и профессионалы агрорынка, напомнили в "Черкизово".





Напомним, на минувшей неделе Россельхознадзор заявил о возможной приостановке работы входящей в группу "Черкизово" Петелинской птицефабрики или наложении на производителя штрафа из-за обнаружения в продукции сальмонелл и листерий. При этом некачественная продукция была выявлена не на предприятии, а в рознице – в одном в одном из московских магазинов сети "Авоська-Два".

Сегодня глава ведомства Сергей Данкверт сообщил, что "Черкизово" и Россельхознадзор выработали механизм совместного контроля за качеством продукции группы. Помимо своей лаборатории "Черкизово" будет использовать центральную научно-методическую лабораторию Россельхознадзора. Данкверт также отметил, что в "Черкизово" серьезно относятся к безопасности своей продукции и вопрос с претензиями к "Петелинке" будет урегулирован в рабочем порядке.