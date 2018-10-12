Министр лишилась работы после скандального совета

Губернатор Саратовской области уволил министра занятости, труда и миграции. По словам Валерия Радаева, причиной отстранения Натальи Соколовой от должности стало ее пренебрежение темами, жизненно важными для людей.

С чиновниками, которые забывают о своей ответственности перед людьми, церемониться в Саратовской области не будут, пообещал Валерий Радаев. "К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", – заявил губернатор.

Скандал разгорелся после того, как в Сеть попало видео с записью спора между Соколовой и депутатом облдумы от КПРФ Николаем Бондаренко. Политики пытались выяснить, на какую сумму можно прожить месяц. Чиновница выразила мнение, что трех с половиной тысяч рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Прожиточный минимум в Саратовской области во втором квартале 2018 года составляет 8707 рублей на душу населения, 7176 рублей – для пенсионеров, 9354 рубля – для трудоспособного населения, 9022 рубля – для детей.

А Соколова на совещании предложила повысить прожиточный минимум на 288 рублей. Ее оппоненты потребовали повышения хотя бы на 500 рублей. Но министр в ответ заявила, что она смогла бы питаться на прожиточный минимум, так как 20 лет не ест мясо. Она уверена, что на такие деньги каждый россиянин может организовать для себя сбалансированное, диетическое питание. Заодно станет моложе, красивее и стройнее.

Министру труда Саратовской области утверждает, что на установленный прожиточный минимум вполне можно выживать



Ей предложили попробовать самой выжить на эту сумму, ради эксперимента



Министр ответила, что ей "не позволяет статус"



Хочет, чтобы это "не выставили в интернет" pic.twitter.com/LFleacl6DR — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 11 октября 2018 г.

Однако когда самой Соколовой предложили подтвердить слова примером, министр отказалась. Выяснилось, что ей "не позволяет статус". Оказалось, что министру необходимо сохранять подвижность и работоспособность, напоминает РИА Новости.