Мать керченского стрелка бросилась спасать недобитых жертв

Взрыв в Керчи Меган Маркл беременна Гороскоп Новости "Дома-2" Форум

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Среда 17 октября
Лента новостей
17:14
Новые данные о числе жертв бойни в Керчи
16:45
Тарзан лишился дара речи из-за массового убийства в Керчи
16:27
Стрелок из Керчи оказался любителем эротики и массовых убийств
16:26
Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи
16:24
Как сэкономить в ресторане быстрого обслуживания
16:12
Волочкову подняли на смех из-за кожаной щели
16:11
Ольга Бузова стала директором по Lay’s в "Пятерочке"
16:06
На Крымском мосту останавливают машины из-за взрыва в Керчи
16:01
Загадочный снимок обиженной Исинбаевой всполошил народ
15:30
"Соседский мальчик": известный актер прилюдно отрекся от родного сына
15:28
22-летний террорист из Керчи найден мертвым
15:24
Болезненно худая жена Макрона испугала торчащими костями
15:16
Террорист из Керчи пронес огромное ружье мимо охранников колледжа
15:15
Число жертв теракта в Керчи увеличилось до 18 человек
15:14
К месту теракта в Керчи стянули бронетехнику
15:08
Почему мужчины терроризируют женщин
15:02
Певица Алсу о разводе: Это неправильно – жить с человеком только ради детей
14:45
Кокорину и Мамаеву вынесли приговор
14:39
Принц Чарльз не просыхает из-за беременности Меган Маркл
14:36
Надавала "шкурятине" по морде: красотки из "Дома-2" подрались из-за парня
14:36
"Подругу убили у меня на глазах": душераздирающий звонок студентки из Керчи
14:30
Взрыв в Керчи официально признали терактом
14:20
"Трупов детей полно": учащихся в Керчи расстреливали прямо за партами
14:18
Больному Славе Зайцеву не хватает денег
14:13
"Без семьи плохо": Ксения Бородина осталась без мужа и ребенка
14:12
В керченском взрыве нашли украинский след
14:10
Путин дал серьезное поручение после теракта в Керчи
14:04
Жуткие кадры бойни в Керчи
13:41
Гуськов и Вележева показали красавца-сына
13:33
Запертые дети молят о помощи после жуткого взрыва в Керчи
13:23
Пригожин рассказал о смерти после несчастного случая
13:22
Юная москвичка чудом спаслась от брата-убийцы
13:20
Названы лучшие напитки для похудения
13:12
В Москве объявят лауреатов Премии театрального сезона 2017-2018
13:11
Дума упрощает получение компенсации за капремонт
12:58
Скрывающегося в больнице Джигарханяна заподозрили в симуляции тяжелого состояния
12:44
Сборная России стала триумфатором юношеской Олимпиады
12:36
Эксперты назвали самые опасные продукты
12:26
"Это какой-то крик": мать пришла в ужас от пения Буйнова
12:25
Неизлечимо больная Лазарева сильно похудела
12:19
Как живет освободившийся насильник Шурыгиной
12:08
Как эмоции уродуют лицо
11:58
Назван лауреат Букеровской премии
11:50
Госдума проверит действие законов о дольщиках и реновации
11:48
Меган Маркл заставила принца Гарри следовать календарю овуляции
11:46
Dubai Parks and Resorts: невероятные приключения в Эмиратах
11:46
Бесстыжая Рапунцель прилюдно устроила интим с дочерью (видео)
11:35
Подарок папе на юбилей: подробности зверского убийства семьи москвичей
11:21
Галкин одним местом заткнул старые дырки Пугачевой
11:20
Леди Гага выходит замуж за менеджера
11:14
Турчак призвал готовить работников для нужд цифровизации
11:07
Названо лучшее пиво в России
11:07
Кесарево сечение опасно для здоровья ребенка
10:54
"Невыносимо мерзко": сраженная Бузова выступила с заявлением
10:38
Под Москвой две женщины украли у ребенка телефон
10:31
Звезду "Дома-2" бросил муж
10:13
Положение Наташи Королевой ухудшилось
10:07
Помятая Анджелина Джоли изуродовала младшую дочь
10:04
Порошенко подготовил новую гадость Крыму
09:59
Планировал три дня: 22-летний тихоня-москвич вырезал всю семью
09:44
Сына Бледанс с синдромом Дауна положили на операцию
09:39
На МЦК встали поезда
09:29
В Москве избили знаменитую певицу
09:25
Пациент психбольницы умер после издевательств санитаров
08:51
Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет
08:46
Скончалась звезда сериала "Склифосовский"
08:30
Украина опозорилась на весь мир
08:27
Беременная Меган Маркл располнела и перестала за собой следить
21:57
Раскольники из "Уральских пельменей" ушли к Игорю Николаеву (видео)
21:57
Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
21:56
46-летняя звезда фильма "Антикиллер" ждет четвертого ребенка
21:52
Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет
21:46
Очаровательная дочь Маликова взорвалась из-за похудения
21:45
"Гарику повезло": показавшая грудь Асмус восхитила красотой
21:43
Бессовестная Калашникова в трусах прошлась возле Кремля
21:31
Греховодник Порошенко ударил верующих россиян по самому больному
21:29
В Петербурге ищут убийцу известной порнозвезды
21:18
Под Волгоградом обиженный пастух украл 900 овец
21:11
"Нам это понравилось": Хилькевич с ножом наперевес рассказала об экспериментах с мужем
20:59
"Трудно сдерживать себя": Тарасов накинулся на бывшую жену
20:53
Пьяный ижевчанин угнал автобус и въехал в детскую площадку
20:37
Навка восхитила шикарной фигурой в прозрачной юбке
20:37
В Челнах мужчина набросился на соседа с ножом из-за неправильной парковки
20:33
Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты
20:25
В Тюмени пенсионерку одурачили на миллион рублей
20:03
Кейт Миддлтон празднует рождение малыша
19:58
В Омске отец двоих детей насмерть забил незнакомку
19:39
Трампу досталось за промокшую до нитки Меланью (видео)
19:36
Меган Маркл и принц Гарри разругались в пух и прах из-за ребенка
19:23
В Богородске мать с ребенком попали под колеса иномарки
18:54
Беременная Бледанс сделала заявление о смертельной зависимости
18:54
Нагиев хвастался голым телом перед прохожими
18:20
Победителя "Замуж за Бузову" застукали в объятиях бывшей
18:16
Повзрослевшую дочь Киркорова перестали узнавать
18:07
В Москве погиб молодой рок-музыкант
17:56
Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко
17:40
Машина всмятку: звезда "Дома-2" пострадала в страшной аварии
17:38
Рецидив: Гришаева обратилась за помощью из-за рака
17:34
В Астрахани верблюд опрокинул грузовик и умер
17:14
Канадцы Three Days Grace едут покорять Россию
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
Малолетняя дочь Панина потрясла россиян своим запретным занятием
Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет
Регионы

Мать керченского стрелка бросилась спасать недобитых жертв

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС
Мать керченского стрелка работает санитаркой в местном онкологическом диспансере, куда свозили раненых из политехнического колледжа. Как выяснилось, женщина помогала людям, которых не успел добить ее сын. 
прочитано 1641 раз

Галина Рослякова работает в онкологическом диспансере санитаркой. В медицинское учреждение отправляли пострадавших в результате атаки на колледж.  

ПО ТЕМЕ

Стрелок из Керчи оказался любителем эротики и массовых убийств

Путин пошел на крайние меры из-за бойни в Керчи

 Взрыв в Керчи

Сюжеты Взрыв в Керчи

Днем женщина находилась на рабочем месте, принимала раненых и оказывала им всю необходимую помощь, сообщает телеграм-канал Mash. О том, что стрелком в колледже был ее сын Влад Рослякова не догадывалась до того момента, как в диспансер нагрянули оперативники.  

В настоящее время в доме керченского стрелка ведутся обыски, подъезд оцеплен. Правоохранители не исключает, что на съемной квартире, где жили мать с сыном, может быть целый схрон с оружием.  

Напомним, в результате трагедии в Керченском политехническом колледже, по предварительным данным, погибли 18 человек, десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано.  

Фото: Екатерина Кейзо/ТАСС

Затем приоритетной стала версия террористического акта. СМИ ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попытке захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем прогремел взрыв.   

Позже выяснилось, что стрелком студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков. Его тело было обнаружено в библиотеке на втором этаже. Следственный комитет переквалифицировал дело на статью об убийстве двух и более лиц.  

СМИ выяснили, что Росляков был зачислен в колледж в 2015 году. В его закладках были обнаружены страницы с эротикой, игры-стрелялки и прочий сомнительный контент.

Автор: Иван Поляков17 октября 2018, 17:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры бойни в Керчи

567

комментарии

Политика

Украина опозорилась на весь мир
Где деньги, Петя? – Трамп схватил за горло воришку Порошенко
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Избиение Порошенко попало на видео

Шоу-бизнес

Тарзан лишился дара речи из-за массового убийства в Керчи
Зажигательную Мишулину поздравляют со свадьбой
Волочкову подняли на смех из-за кожаной щели
"Соседский мальчик": известный актер прилюдно отрекся от родного сына

Проишествия

"Подругу убили у меня на глазах": душераздирающий звонок студентки из Керчи
"Трупов детей полно": учащихся в Керчи расстреливали прямо за партами
Путин дал серьезное поручение после теракта в Керчи
Запертые дети молят о помощи после жуткого взрыва в Керчи

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Шоу-бизнес

Старые дырки молодящейся Пугачевой увидел весь свет

Примадонна снова удивила
Шоу-бизнес

Скрывающегося в больнице Джигарханяна заподозрили в симуляции тяжелого состояния

Актер прячется от праведного гнева бывшей жены
Шоу-бизнес

Расплывшаяся любовница Петросяна странно себя ведет

Зеваки сняли юмориста с молодой помощницей
Шоу-бизнес

Положение Наташи Королевой ухудшилось

Опозорившаяся артистка попыталась все исправить, но стало только хуже

Гороскоп

Владимир Пресняков и Наталья Подольская на грани развода
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года

Фоторепортажи

Жуткие кадры бойни в Керчи
Гуськов и Вележева показали красавца-сына
Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

Спорт

Глушаков заткнул возмущенный изменой народ
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем

Регионы

Захват заложников и стрельба: подробности трагедии в Керчи
Теракт: силовики огласили версии взрыва в Керчи
Носилок не хватает: десять детей погибли при страшном взрыве в Керчи
Пострадавших клали в грузовики: первое видео с места взрыва в Керчи
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru