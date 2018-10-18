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Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Завуч керченского колледжа и ее дочь-учительница погибли в массовой бойне, учиненной студентом. Глава семьи Баклановых спасся – во время стрельбы он находился в подсобке.
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О судьбе сотрудников колледжа стало известно из первого интервью директора Керченского политехнического колледжа Ольги Гребенниковой. "Если бы осталась, наверное, была бы трупом, потому что Настьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть…", – плакала директор. Гребенникова в тот день уехала подписывать документы, это спасло ей жизнь.

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Сюжеты Взрыв в Керчи

Анастасия и ее мать, о которых говорила директор – это сотрудники колледжа Баклановы. Завуч Светлана Бакланова вела уроки математики, проработала в колледже 26 лет. Ученики знали ее как строгого, но справедливого педагога. Завуч могла уйти на пенсию два года назад, но решила еще поработать.

Ее дочь Анастасия преподавала обществознание. 1 ноября ей исполнилось бы 27 лет. Мать и дочь погибли от рук керченского стрелка 17 октября. Глава семьи Баклановых работал в этом же колледже. В момент трагедии он находился в подсобном помещении – это спасло ему жизнь. Сейчас с мужчиной работают психологи: он второй день в шоке, не может поверить в гибель жены и дочери, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, студент четвертого курса Владислав Росляков открыл стрельбу в здании из помпового ружья 12 калибра. По некоторым данным, при нем было не менее 10 самодельных бомб. Одно из взрывных устройств сработало в столовой колледжа. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. 

Произошедшее в Керчи уже признали самым массовым убийством в учебном учреждении в России, совершенным стрелком-одиночкой. В результате нападения на политехнический колледж 17 октября погибли 16 студентов и пятеро взрослых, более 50 человек пострадали. 

Автор: Андрей Евлампиев18 октября 2018, 21:27
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