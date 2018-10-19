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Украинцев размазали по стенке за вранье о Крымском мосте

Фото: most.life/
Красавец Крымский мост уже почти полгода горделиво возвышается над синей гладью Керченского пролива. Сколько небылиц сочинили про него за это время украинские СМИ и прочие беспокойные выдумщики, уже не сосчитать. Бесконечной кажется их пластинка о том, что трасса обрушится из-за сложного и неустойчивого грунта, в который вбиты сваи моста. Dni.Ru обратились за комментарием в инфоцентр "Крымский мост", где вмиг опровергли оголтелое вранье провокаторов из Незалежной.
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Очередной пасквиль на гордость отечественного мостостроения был на днях опубликован в украинском издании "Обозреватель". Тамошние писаки периодически публикуют всякие нелепицы про трассу через Керченский пролив в надежде на то, что их исполненная ненавистью к России публика примет все это за чистую монету. 

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Крымский мост

Крымский мост

На сей раз строчить байки про Крымский мост принялся израильский блогер Eli Belenson. По его словам, почвы под мостом не приспособлены для такого массивного сооружения, из-за чего проект строительства трассы через Керченский пролив был забракован в советское время. 

Блогер со ссылкой на некие исследования уверенно утверждает: никакого твердого скального основания под путепроводом не обнаружено. С его слов, верхние слои грунта в Керченском проливе – это рыхлый и пористый ил, затем идут пески и супеси различной степени плотности, а нижний слой составляют полутвердые глины.  

Блогер делает вывод, что из-за недостаточного твердого основания, на которые опирается мост, отдельные его части или конструкции могут просесть и даже разрушиться, что приведет к человеческим жертвам и экономическим потерям.  

По Крымскому мосте проехали уже больше трех миллионов автомобилей. Фото: most.life

Чтобы разобраться в ситуации и понять, действительно ли трасса через Керченский пролив может обрушиться, Dni.Ru обратились за комментариями в инфоцентр "Крымский мост". По словам экспертов центра, автор материала ссылается на не заслуживающие доверия источники и путает два разных проекта.  

"Он делает выводы о результатах геологических изысканий по проекту Крымского моста, основываясь на информации из СМИ по проекту железнодорожного подхода к мосту со стороны Крыма, где действительно возникла необходимость проведения повторных инженерных изысканий. Эта работа была проведена и не повлияла на общие сроки реализации проекта подхода", – сообщили в инфоцентре.

Что касается сложного грунта, то эксперты признают: геология под Крымским мостом действительно непростая, много слабых илистых грунтов. Как рассказали в инфоцентре, до начала строительства моста проводились многомесячные инженерно-геологические изыскания, под каждую авто– и железнодорожную опоры бурились геологические скважины, отбирались пробы, а параллельно изучались архивы исследований прошлых лет.  

"На основе полученных данных выполнялись проверочные расчеты, выбирались типы свай, уточнялись их длины, определялись технологии сооружения свайных фундаментов. На одних участках прочные слои грунта, в которых сваи чувствуют себя уверенно, расположены ближе к поверхности, - рассказали Dni.Ru в инфоцентре. – Здесь используются призматические и буронабивные сваи с глубиной погружения до 45 метров. На других участках прочные слои залегают намного глубже, и сваи должны пройти толщу илистого грунта, чтобы углубиться в твердую породу. Здесь применяются трубчатые сваи". Их длина, отметили эксперты, достигает 105 метров – это высота 35-этажного дома. Ниже своей проектной отметки свая не просядет.  

Железнодорожная часть трассы через Керченский пролив откроется в конце следующего года. Фото: most.life

Напомним, движение по автомобильной части трассы открыл в мае этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Рано утром следующего дня открылось движение для всех автомобилистов.   

В целом с момента запуска автомобильного движения по Крымскому мосту проехали три миллиона транспортных средств. За один только сентябрь – почти 500 тысяч автомобилей. Преобладающим было таманское направление: с полуострова на материк проехали 260 тысяч автомобилей. 

Автор: Иван Поляков19 октября 2018, 15:14

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