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Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela
Замечание, сделанное группе хулиганов, стоило серьезных травм супружеской паре в Петербурге. Избитые жители Северной столицы госпитализированы.
прочитано 1214 раз

Попытка обучить невеж правилам поведения в общественном месте окончилась для петербуржцев плачевно. Муж и жена сделали замечание двум нетрезвым мужчинам, которые справляли малую нужду на двери кафе и ресторана.

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Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди

Хулиганы не вняли увещеваниям и набросились на мужчину с кулаками. У пострадавшего сломаны нос, челюсть и нога. Женщина вступилась за мужа и также получила травмы. Супруги доставлены в больницу, передает Пятый канал.

Ранее "Дни.ру" писали, как в Санкт-Петербурге ограбили магазин косметики. Злоумышленник вынес несколько упаковок бигуди. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения и приступили к розыску преступника.

Автор: Андрей Евлампиев30 октября 2018, 17:53

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