Раскуроченная маршрутка и трупы на асфальте: жуткие кадры с места ДТП под Тверью
Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. По имеющейся информации, ДТП случилось недалеко от населенного пункта Некрасово.
Следовавший из Старицы автобус врезался в маршрутный автомобиль Ford Transit, который ехал из Ржева. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает телеканал "360".
В страшной аварии, превратившей маршрутку в груду металла, погибли 13 человек. По некоторым данным, все они ехали в Ford Transit.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Там находятся по меньшей мере шесть бригад скорой помощи. В район ДТП отправлен вертолет Ми-8 санитарной авиации.
В Сети появилась запись с места трагедии. На кадрах видно, что маршрутку смяло после лобового столкновения с автобусом, а тела жертв разбросало по асфальту.
Причиной смертельной аварии в Тверской области стал выезд маршрутки на встречную полосу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГИБДД.
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