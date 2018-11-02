Напавших на Крымский мост украинцев поставили на колени

Украинские байки про Крымский мост заполонили Сеть. Какую только дикость не придумают наши соседи, чтобы очернить возвышающегося над Керченским проливом красавца. Один из таких фейков гласит, что трассу может обрушить мощный ледоход. "Дни.ру" связались с инфоцентром "Крымский мост" и выяснили, насколько реально подобное развитие событий. Специалисты легко отбили нападки агрессивных "экспертов" из Незалежной.



"В современном мостостроении накоплен достаточный опыт, чтобы строить мосты, которые больших льдин не боятся", – рассказали нашему изданию эксперты инфоцентра. Они заверили, что опоры у Крымского моста надежные и расстояние между ними рассчитано на то, чтобы лед проходил свободно.

"От опоры до опоры – 50-60 метров, за исключением фарватерного участка. Там длина пролетов вообще 227 метров. Помощь такому мосту во время ледохода не потребуется, тем не менее ледовая обстановка в регионе контролируется, выполняется мониторинг, в том числе спутниковый", - рассказали в инфоцентре.

В случае возникновения необходимости крушить ледовые поля, отметили эксперты, будут задействованы специальные суда из Новороссийска. "Кстати, Крымский мост уже самостоятельно пережил один ледоход зимой 2017 года. Лед толщиной до 12 сантиметров на несколько суток сковал участки пролива. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорами моста с азовской стороны на черноморскую", – заключили специалисты.





Ранее "Дни.ру" публиковали разоблачение еще одной украинской байки – о том, что переправа через Керченский пролив может не выдержать мощный шторм. В начале сентября некоторые украинские комментаторы очень надеялись, что Крымский мост не устоит перед бурей, которая обрушилась на полуостров.

В инфоцентре признали, что затяжной сильный шторм и нагонная волна в Керченском проливе – обычное дело, однако подчеркнули, что перед строительством трассы инженеры сделали анализ сводок погоды за многие годы, изучили максимумы, благодаря чему удалось запроектировать мост с большим запасом прочности.

"Модель арок – наиболее уязвимых перед ветром элементов моста – испытали мощным ураганом в аэродинамической трубе. Чтобы не допустить колебаний этих конструкций с высокой парусностью, их оснастили специальными устройствами – "обтекателями", которые работают по принципу крыла самолета", – отметили в инфоцентре "Крымский мост".





Ну а пока на Украине захлебываются желчью, Крымский мост ставит новые рекорды. Со дня открытия трассы до конца октября по ней проехали больше трех миллионов транспортных средств. Среднесуточная интенсивность с начала октября превышает девять тысяч автомобилей в сутки, сообщает инфоцентр "Крымский мост". Почти 20% трафика составили грузовые машины.

Автомобильная часть трассы через Керченский пролив была открыта в мае 2018 года президентом России Владимиром Путиным. Глава государства лично проехал по дороге за рулем КамАЗа.

Сейчас продолжается строительство железнодорожной части моста: рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов. Открытие намечено на следующий год. Через Крымский мост поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом.