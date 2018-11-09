"Единая Россия" продолжит разворот в регионы
Турчак выступил на XXXI конференции Санкт-Петербургского отделения "Единой России". По его словам, руководство партии обязательно проанализирует полученные из регионов предложения и учтет их в итоговых решениях предстоящего XVIII съезда. От того, насколько люди чувствуют взаимодействие с партией, зависит ее будущее, сказал политик.
Основой оценки эффективности работы партийных отделений в межвыборный период должны стать мнения граждан, журналистского и экспертного сообществ. Динамика оценок уже в течение одного года покажет эффективность работы партийного отделения, уверен Турчак.
Секретарь генсовета напомнил, что летом этого года был запущен новый партийный проект – Центр поддержки гражданских инициатив.
Ни одна политическая сила не обладает таким потенциалом политического лоббизма и возможности поддержки общественных инициатив, как "Единая Россия".
Необходимо самым внимательным образом продумать механизм такой поддержки; добиться того, чтобы любой активный гражданин знал и был уверен, что самый короткий путь реализации своей социально-значимой инициативы – это обратиться за поддержкой к нам, сказал Турчак.
Важными направлениями работы он назвал открытость и прозрачность партийных процедур и их цифровизацию. "Единая Россия должна стать первой цифровой партией и это также важнейшее направление ее обновления", – заявил Турчак.
К примеру, праймериз в рамках муниципальной кампании в Петербурге в 2019 году будут в обязательном порядке предусматривать возможность дистанционного электронного голосования.
XVIII съезд "Единой России" пройдет 7-8 декабря в Москве. На нем будут обозначены приоритетные задачи партии на будущее, а также приняты решения по внесению изменений и дополнений в устав и состав центральных органов "ЕР".
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