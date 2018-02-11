Лайнер Ан-148 рухнул спустя две минуты после взлета

Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Обломки лайнера уже успели обнаружить с воздуха.

Стали известны подробности авиакатастрофы с самолетом Ан-148. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты. Кроме того, со слов очевидцев, самолет горел в воздухе. "Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", – цитирует "Интерфакс" свидетеля.

Сообщается, что самолет был произведен менее восьми лет назад. Ранее он использовался авиакомпанией "Россия" и совершал в том числе зарубежные перелеты. Позже он достался "Саратовским авиалиниям".

На место крушения выехал министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. Согласно последним данным, на борту самолета находились 65 пассажиров и члены экипажа.