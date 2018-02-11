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Регионы

Перед крушением Ан-148 выписывал в воздухе зигзаги

Кадр youtube.com
Стали известны показания полета пассажирского лайнера Ан-148 непосредственно перед крушением. Самолет летел по странной траектории, напоминающей зигзаг.

Продолжение: Возможно столкновение: рядом с Ан-148 нашли обломки почтового вертолета
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После вылета из аэропорта Домодедово пассажирский самолет Ан-148 набрал высоту 1,8 километра и двигался со скоростью 600 километров в час, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на показатели полета. Однако затем по неизвестной причине лайнер начал снижаться. Он опустился на 1,5 километра, затем вновь поднялся до 1,8 километра, после чего рухнул вниз. Последняя отметка, на которой был зафиксирован Ан-148 – 600 метров. После этого связь с ним пропала.

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Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.

Обломки самолета были обнаружены в поле в Раменском районе Московской области. По информации экстренных служб, в результате крушения никто не выжил. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сообщается, что самолет был произведен менее восьми лет назад.

Автор: Геннадий Куприянов11 февраля 2018, 16:31

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