Перед крушением Ан-148 выписывал в воздухе зигзаги

После вылета из аэропорта Домодедово пассажирский самолет Ан-148 набрал высоту 1,8 километра и двигался со скоростью 600 километров в час, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на показатели полета. Однако затем по неизвестной причине лайнер начал снижаться. Он опустился на 1,5 километра, затем вновь поднялся до 1,8 километра, после чего рухнул вниз. Последняя отметка, на которой был зафиксирован Ан-148 – 600 метров. После этого связь с ним пропала.

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.

Saratov Airlines flight #6W703 has crashed about 5-6 minutes after take off from Domodedovo Airport in Moscow.



During the last seconds before it crashed the aircraft was falling with up to 22,000 feet per minute.



The aircraft involved was a 7 year old Antonov An-148. pic.twitter.com/0ENfhyI9Ts