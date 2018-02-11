На борту Ан-148 случился взрыв при наборе высоты
"Взрыв был хороший! Аж, тряслось все!" – заявили свидетели катастрофы. По их словам, сначала на борту лайнера "что-то взорвалось под крылом", потом начался пожар.
По словам очевидцев, после этого произошла еще одна вспышка, после чего самолет резко пошел вниз. "Вспышку видели все. Все было так быстро", – передают телеграм-канал слова очевидцев.
Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.
На борту было 65 пассажиров и шесть членов экипажа – всего 71 человек. Никто из них не выжил.
В СМИ распространилась информация, что перед падением Ан-148 мог столкнуться с вертолетом "Почты России". Однако в организации отрицают любую причастность принадлежащего им воздушного судна к катастрофе.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным из близким жертв катастрофы. Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи со случившемся. В свою очередь, губернатор Оренбургской области Юрий Берг срочно вылетел в Подмосковье.
Между тем в погодном центре "Фобос" "РИА Новости" заявили, что погодные условия не могли стать причиной аварии. Метеорологическая ситуация при взлете воздушного судна были в норме, заявили синоптики.
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