Душераздирающие видео: родственники жертв Ан-148 рыдают от горя в аэропорту Орска

В аэропорт Орска прибыли родственники жертв крушения пассажирского самолета Ан-148. С ними работают специалисты.

На борту пассажирского самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области, находились 65 пассажиром и шесть членов экипажа. После обнаружения обломков подтвердились самые страшные опасения – в авиакатастрофе никто не выжил.

В аэропорт Орска начали съезжаться родственники жертв крушения. Люди находятся в шоковом состоянии, многие рыдают. С ними работают врачи и психологи. Очевидцы сняли на видео происходящее в воздушной гавани. Происходящее никого не оставило равнодушным.

"После того, как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорт города Орск начали собираться родственники и близкие погибших. В аэропорт прибыли психологи, которые оказывают помощь тем, кому необходимо", – цитирует РИА Новости представителя воздушной гавани.

Публикация от Интернет-портал Урал56.Ру (@ural56ru) Фев 11, 2018 в 5:19 PST

Напомним, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" с 65 пассажирами и шестью членами экипажа вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 мск. Лайнер должен был осуществить перелет из Москвы в Орск. Спустя две минуты связь с бортом пропала.