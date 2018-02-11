"Саратовские авиалинии" подтвердили крушение Ан-148 под Москвой

На официальном сайте компании "Саратовские авиалинии" появилось сообщение о крушении пассажирского самолета Ан-148, выполнявшего рейс 6В-703 из Москвы в Орск. "На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приносит глубокие соболезнования родным и близким , погибшим в аварии самолета", – говорится в сообщении.

Напомним, самолет Ан-148 вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14:21 мск. Связь с бортом пропала спустя две минуты. Обломки лайнера были обнаружены в поле в Раменском районе Московской области.