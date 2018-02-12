Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников

Под Москвой разбился Ан-148: выживших нет Олимпиада-2018 Расписание Олимпиады в Пхенчхане Медальный зачет Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Панин разворошил гнездо Галкина после гей-скандала
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
партнеры
Вторник 13 февраля
Лента новостей
21:54
Boeing вернулся во Внуково из-за задымления
21:54
В США продают пенис известного киногероя
21:38
Жена Трампа срочно госпитализирована из-за конверта с порошком
21:29
Друг показал последние кадры с Гурченко перед смертью
21:05
Российский биатлонист в ужасе сбежал от журналистов на Играх
20:49
Счастливый Малахов обнял и закружил грустную любовницу Серова
20:43
Загитова и Медведева покинули Корею
20:34
Известный певец умер в возрасте 89 лет
20:29
Россия испытала "истребитель спутников"
19:44
Кремль сообщил о болезни Путина
19:38
Крики Саакашвили при задержании в ресторане
19:18
Состояние Самбурской ухудшилось после падения
18:45
У Соловьева обнаружили опасные болезни
18:21
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:16
Определены виновные в смерти Марьянова
18:07
Раскрыты подробности вербовки предателя Родченкова
17:57
Любовник обвинил эскортницу из "Дома-2" в лицемерии
17:14
Драма российских керлингистов
17:11
Джигарханян о бывших женах: Все эти бабы, пусть они все сдохнут!
17:09
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
16:57
Соловьева убило осложнение после гриппа
16:37
Рецепт диетических блинчиков от анорексички из "Дома-2"
16:25
В Крыму активизировались украинские шпионы
16:21
Редкая болезнь довела Кафельникову до попытки суицида
16:16
Чем заканчиваются встречи старых мужчин с девочками
16:15
Россия всегда мстит за своих
16:09
Взбешенный Тимати показал фото избитого депутатом артиста
16:09
"Единая Россия" проверит госпитали для ветеранов войн
16:09
В молоке нашли смертельно опасные бактерии
16:08
Рецепт блинов из зеленой гречки
15:48
"Норд Капитал" вошел в топ-10 инвестфондов по версии Barclay Hedge
15:38
Ученые выявили главную опасность парацетамола
15:38
Рынска возмущена всеобщей скорбью по жертвам авиакатастрофы Ан-148
15:08
Названа самая востребованная профессия в России
15:06
Соловьев умер в реанимации после тяжелой болезни
14:56
Фигуристка спасла собаку от прожорливых корейцев
14:46
Ужасное видео жестоко избитого DJ Smash
14:45
Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде
14:29
Что связывает жену Дерипаски и Рыбку-эскортницу
14:22
Кремль оценил дерзкое заявление Родченкова о Путине
14:22
Бессовестная Водянова вызвала омерзение
14:21
Ягудин поставил на место атаковавшую Загитову американку
14:20
Следователи объяснили взрыв на борту рухнувшего Ан-148
14:20
Иномарки снова подорожают
14:10
"Вам надо, чтобы я была несчастна": У Ксении Бородиной сдали нервы
14:07
Тела пассажиров Ан-148 при ударе разорвало на маленькие кусочки
13:58
Бомж насмерть забил москвича табуреткой
13:49
Боевикам отомстили за гибель российского летчика в Сирии
13:48
Киев отреагировал на крушение Ан-148 в Подмосковье
13:39
Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148
13:39
В Москве загорелась гостиница "Космос"
13:35
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля
13:33
Умер Дмитрий Соловьев
13:29
Россиянам продают легинсы с лицами жертв крушения Ан-148
13:24
Актриса Светлана Иванова родит в Израиле
13:07
Осин пятый день находится без сознания
12:55
С фигуристки на Олимпиаде слетел топ (видео)
12:50
Взрыв Ан-148 удивил экспертов
12:32
Сотникова обвинила Коляду в провале российских фигуристов на Играх
12:25
Депутат бросил Бузову ради юного смазливого любовника
12:00
"Какое лицемерие": МОК обвинили в пиаре на крушении российского самолета
11:52
Кому выгодно раскручивание скандала с АСВ
11:51
Директор "Саратовских авиалиний" отказался говорить о трагедии
11:44
Постаревшего Билана перекосило после болезни
11:34
Невеста российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148 незадолго до свадьбы
11:20
Неожиданный поворот в деле о катастрофе Ан-148
11:15
Рынки пытаются начать неделю с позитива
10:54
Ани Лорак готовится к появлению ребенка в марте
10:53
Создано лекарство от рака без побочных эффектов
10:44
В московском метро произошел сбой
10:37
Чадов и Дитковските снова вместе
10:27
Найден второй черный ящик рухнувшего под Москвой Ан-148
10:24
Американская фигуристка завистливо отругала Загитову
09:49
Кудрявцеву с обгрызенными ногтями обозвали "старой тумбочкой"
09:37
Они страшно любили жизнь: оборвавшиеся истории пассажиров Ан-148
09:28
Бузова в камуфляже занялась любовью
09:14
Предатель Родченков перечислил "употреблявших допинг" чемпионов Сочи-2014
09:06
Борисову принудительно отправляют лечиться от зависимости
08:56
В центре Москвы автомобиль пробил ограду и рухнул в реку (видео)
08:51
Волочкову затравили за бесноватые танцы в день крушения Ан-148
08:37
На звезду "Ольги" Яну Троянову напал маньяк с ножом
08:28
Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148
08:18
Новые подробности катастрофы Ан-148 под Москвой
08:13
Российские фигуристы щелкнули США по носу на Олимпиаде
08:11
Карауловой перед выходом на сцену потребовалась экстренная помощь
08:07
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля
07:55
Под Москвой случилось массовое ДТП
00:13
Жертвы Ан-148: "Я долетел, а она – нет"
23:23
Спасатели ищут тела погибших с Ан-148 в адских условиях
23:19
Момент крушения Ан-148 под Москвой попал на видео
21:36
Ан-148 преследовали несчастья
21:06
Мировые политики шокированы крушением Ан-148
21:00
Последствия катастрофы Ан-148 под Москвой
20:49
Невеста известного российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148
20:37
Место крушения Ан-148 сняли с воздуха
20:28
Первый канал отменил показ "Что? Где? Когда?"
20:23
Взлет разбившегося Ан-148 попал на видео
20:16
Опубликованы последние переговоры экипажа рухнувшего Ан-148
20:10
На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 были иностранцы
20:03
Россияне распекли назвавшего "биоматериалом" жертв Ан-148 министра
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская добивала тяжелобольного Джигарханяна
Джигарханян о бывших женах: Все эти бабы, пусть они все сдохнут!
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Последнее фото красавицы-стюардессы разбившегося Ан-148
Осин пятый день находится без сознания
Регионы

Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников

Кадр из Мультики: Кентервильское привидение
Элитная новостройка на костях, демон из преисподней в Костроме, воскресший житель Удмуртии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
прочитано 1003 раза

Элитный микрорайон на старых могилах начал возводить застройщик в Омске. Стройплощадку оборудовали в восточной части территории завода Козицкого. Именно там, как пишет омский блогер Игорь Федоров, находилось одно из старейших омских кладбищ – Бутырское. Здесь был похоронен, в частности, великий русский металлург Аносов, генерал-губернатор Булатов. Застройщик, в свою очередь, объявил, что начнет стройку летом – даже несмотря на то, что из-за нестабильной экономической ситуации в регионе омичи не торопятся покупать квартиры. "Кто будет жить на костях?", – цитирует блогера Newizv.ru.

ПО ТЕМЕ

Грузовик протаранил автобус с пассажирами под Москвой

Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)

В Нижегородской области трагическое происшествие: днем 10 февраля на 3 километре автодороги Городец – Ковернино водитель "Лады" не справился с управлением при обгоне и въехал в "Шкоду". От удара страшной силы легковушки выбросило в кювет. Погиб 81-летний пассажир "Лады", водитель и пассажир иномарки отделались легкими травмами, пишет Newsnn.ru.

Акция "Помоги соседу" набирает обороты в Ростовской области. Жителей призывают сообщать полиции о согражданах, которые, по их мнению, представляют опасность для окружающих. Заодно рекомендуется информировать стражей порядка о наркопритонах. Жалобу можно оставить на страницах регионального управления МВД в соцсетях – или просто позвонить по телефону 02, передает Rostovgazeta.ru.

В Нижнем Тагиле нашли тело подростка с огнестрельным ранением. О трагедии сообщил полицейским отец мальчика, который и обнаружил тело ученика 7 класса на своем садовом участке. Следователи вместе с директором школы опросили одноклассников погибшего. Подробности происшествия стражи порядка не раскрывают, пишет Tagilcity.ru.

Брачное агентство для мусульман открылось в Набережных Челнах. Служба знакомств, название которого переводится на русский как "Милосердная помощь", появилась в челнинском "Халяль-Центре". Как сообщает Inkazan.ru, женихов и невест будут подбирать, исходя из указанных в анкете предпочтений и итогов собеседований. По замыслу создателей проекта, он поможет мусульманам создавать крепкие семьи. Потенциальным супругам прочтут лекции на тему семейных ценностей, разъяснят права и обязанности мужа и жены, родителей и детей.

Пьяная драка в Тюменской области закончилась смертью одного и госпитализацией другого собутыльника. 6 февраля 2018 года компания мужчин "соображала на троих" в частном доме в селе Аромашево. После очередной рюмки началась ссора. Подозреваемый нанес 57-летнему мужчине множественные ножевые ранения, а второго участника попойки избил ножкой от табуретки. Раненый ножом гражданин скончался. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, передает Nashgorod.ru.

Заразный больной пытался сбежать из больницы в Омске. Побегу 30-летнего пациента инфекционного отделения пытался  помешать работник стационара – инфицированный мужчина мог заразить окружающих. Беглец набросился на медработника с кулаками, персоналу пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Заразного гражданина утихомирили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, пишет "Город55".

Прокуратура Киясовского района Удмуртии "воскресила" мужчину, который ранее был признан умершим. Ранее родственников пропавшего надолго жителя деревни Старая Салья пригласили на опознание тела, и они признали в нем беглеца. Управлением ЗАГС администрации Ижевска была выдана справка о смерти. Неожиданно "умерший" гражданин  лично обратился за помощью в прокуратуру района. Как выяснилось, он покидал надолго район, но о своем отъезде никому из родственников и друзей не сообщил. Властям пришлось аннулировать записи о смерти и восстановить документы "воскресшего", сообщает Udm-info.ru.

Демон из преисподней уже несколько месяцев не дает покоя школьникам из Костромы. Администрация одной из школ заключила договор с волгоградским предпринимателем, который предлагал программу "передвижной планетарий". Во время открытого урока детям на специальном оборудовании демонстрировались научно-познавательные ленты о космосе. Однако костромским детишкам видео не понравилось, они освистали "режиссера". Недолго думая, предприниматель включил им другой фильм – о демоне из преисподней, которого случайно вызвала компания мальчишек. Сцены насилия и убийств вызвали стресс у нескольких учеников. Родители обратились с заявлением в прокуратуру. Бизнесмен признан виновным в распространении среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью. Он заплатит штраф – 5 тысяч рублей, передают "НовостиВолгограда".

Долгосрочный контракт с "казахстанским Месси" заключил футбольный клуб "Уфа".  Нападающему Еркебулану Сейдахмету 4 февраля исполнилось 18 лет. Воспитанник футбольного клуба "Монтажник" из города Тараз (Казахстан) осенью 2017 года дебютировал за молодежную сборную Казахстана. Несмотря на молодость, он уже привлек внимание зарубежной прессы – журналисты из Голландии дали ему прозвище "Казахский Месси" после того, как Еркебулан громко заявил о себе на мемориале Гранаткина-2017. Как пишет Mkset.ru, в уфимском клубе Сейдахмет получил прозвище "Лео". 

Автор: Андрей Евлампиев12 февраля 2018, 19:51

комментарии

Политика

Кремль сообщил о болезни Путина
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы
Мировые политики шокированы крушением Ан-148

Шоу-бизнес

Нетребко обвинили в обогащении на покойном Хворостовском
Друг показал последние кадры с Гурченко перед смертью
Счастливый Малахов обнял и закружил грустную любовницу Серова
На шоу с Началовой Шепелев неожиданно раскрыл секрет

Проишествия

Тела пассажиров Ан-148 при ударе разорвало на маленькие кусочки
Киев отреагировал на крушение Ан-148 в Подмосковье
Взрыв Ан-148 удивил экспертов
Невеста российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148 незадолго до свадьбы

Lifestyle

Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Шоу-бизнес

Постаревшего Билана перекосило после болезни

Певец озадачил своим выходом
Шоу-бизнес

Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148

Возлюбленная знаменитости сообщила о трагедии

Шоу-бизнес

Соловьева убило осложнение после гриппа

Стала известна причина смерти артиста
Политика

Кремль сообщил о болезни Путина

Президент простудился, но продолжает работать

Гороскоп

Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля
Корчевников всех обманул
Аршавина довела себя до нервного истощения

Фоторепортажи

Бузова в камуфляже занялась любовью
Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148
Жуткие кадры с места крушения Ан-148
Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 13 февраля
Российский биатлонист в ужасе сбежал от журналистов на Играх
Загитова и Медведева покинули Корею
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Они мечтали о небе: страшная судьба экипажа Ан-148
Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников
Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)
Отец жертвы крушения Ан-148 погиб в авиакатастрофе 10 лет назад
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru