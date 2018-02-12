Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников

Элитная новостройка на костях, демон из преисподней в Костроме, воскресший житель Удмуртии и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Элитный микрорайон на старых могилах начал возводить застройщик в Омске. Стройплощадку оборудовали в восточной части территории завода Козицкого. Именно там, как пишет омский блогер Игорь Федоров, находилось одно из старейших омских кладбищ – Бутырское. Здесь был похоронен, в частности, великий русский металлург Аносов, генерал-губернатор Булатов. Застройщик, в свою очередь, объявил, что начнет стройку летом – даже несмотря на то, что из-за нестабильной экономической ситуации в регионе омичи не торопятся покупать квартиры. "Кто будет жить на костях?", – цитирует блогера Newizv.ru.

В Нижегородской области трагическое происшествие: днем 10 февраля на 3 километре автодороги Городец – Ковернино водитель "Лады" не справился с управлением при обгоне и въехал в "Шкоду". От удара страшной силы легковушки выбросило в кювет. Погиб 81-летний пассажир "Лады", водитель и пассажир иномарки отделались легкими травмами, пишет Newsnn.ru.

Акция "Помоги соседу" набирает обороты в Ростовской области. Жителей призывают сообщать полиции о согражданах, которые, по их мнению, представляют опасность для окружающих. Заодно рекомендуется информировать стражей порядка о наркопритонах. Жалобу можно оставить на страницах регионального управления МВД в соцсетях – или просто позвонить по телефону 02, передает Rostovgazeta.ru.

В Нижнем Тагиле нашли тело подростка с огнестрельным ранением. О трагедии сообщил полицейским отец мальчика, который и обнаружил тело ученика 7 класса на своем садовом участке. Следователи вместе с директором школы опросили одноклассников погибшего. Подробности происшествия стражи порядка не раскрывают, пишет Tagilcity.ru.

Брачное агентство для мусульман открылось в Набережных Челнах. Служба знакомств, название которого переводится на русский как "Милосердная помощь", появилась в челнинском "Халяль-Центре". Как сообщает Inkazan.ru, женихов и невест будут подбирать, исходя из указанных в анкете предпочтений и итогов собеседований. По замыслу создателей проекта, он поможет мусульманам создавать крепкие семьи. Потенциальным супругам прочтут лекции на тему семейных ценностей, разъяснят права и обязанности мужа и жены, родителей и детей.

Пьяная драка в Тюменской области закончилась смертью одного и госпитализацией другого собутыльника. 6 февраля 2018 года компания мужчин "соображала на троих" в частном доме в селе Аромашево. После очередной рюмки началась ссора. Подозреваемый нанес 57-летнему мужчине множественные ножевые ранения, а второго участника попойки избил ножкой от табуретки. Раненый ножом гражданин скончался. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, передает Nashgorod.ru.

Заразный больной пытался сбежать из больницы в Омске. Побегу 30-летнего пациента инфекционного отделения пытался помешать работник стационара – инфицированный мужчина мог заразить окружающих. Беглец набросился на медработника с кулаками, персоналу пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Заразного гражданина утихомирили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, пишет "Город55".

Прокуратура Киясовского района Удмуртии "воскресила" мужчину, который ранее был признан умершим. Ранее родственников пропавшего надолго жителя деревни Старая Салья пригласили на опознание тела, и они признали в нем беглеца. Управлением ЗАГС администрации Ижевска была выдана справка о смерти. Неожиданно "умерший" гражданин лично обратился за помощью в прокуратуру района. Как выяснилось, он покидал надолго район, но о своем отъезде никому из родственников и друзей не сообщил. Властям пришлось аннулировать записи о смерти и восстановить документы "воскресшего", сообщает Udm-info.ru.

Демон из преисподней уже несколько месяцев не дает покоя школьникам из Костромы. Администрация одной из школ заключила договор с волгоградским предпринимателем, который предлагал программу "передвижной планетарий". Во время открытого урока детям на специальном оборудовании демонстрировались научно-познавательные ленты о космосе. Однако костромским детишкам видео не понравилось, они освистали "режиссера". Недолго думая, предприниматель включил им другой фильм – о демоне из преисподней, которого случайно вызвала компания мальчишек. Сцены насилия и убийств вызвали стресс у нескольких учеников. Родители обратились с заявлением в прокуратуру. Бизнесмен признан виновным в распространении среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью. Он заплатит штраф – 5 тысяч рублей, передают "НовостиВолгограда".

Долгосрочный контракт с "казахстанским Месси" заключил футбольный клуб "Уфа". Нападающему Еркебулану Сейдахмету 4 февраля исполнилось 18 лет. Воспитанник футбольного клуба "Монтажник" из города Тараз (Казахстан) осенью 2017 года дебютировал за молодежную сборную Казахстана. Несмотря на молодость, он уже привлек внимание зарубежной прессы – журналисты из Голландии дали ему прозвище "Казахский Месси" после того, как Еркебулан громко заявил о себе на мемориале Гранаткина-2017. Как пишет Mkset.ru, в уфимском клубе Сейдахмет получил прозвище "Лео".