Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку

В Красноярске 2 февраля задержали неоднократно судимого 60-летнего педофила. В гостинице "Сапфир" Октябрьского района города мужчина изнасиловал восьмилетнюю девочку.

В гостинице проживали юные фигуристки из Читы, которые приехали в Красноярск на соревнования. Ночью мужчина прокрался в здание, чтобы совершить свое грязное дело. Он вошел в первую незакрытую комнату.

Там, угрожая юной фигуристке убийством, педофил ее изнасиловал, сообщает Krasnoyarskmedia. По данным полиции, гостиница находилась под охраной частного агентства "Ураган", но его сотрудник мужчину не заметил. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование малолетней" и "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Как писали Dni.Ru, двое россиян устроили самосуд над педофилом. Приятели выяснили, что их собутыльник, 18-летний парень, ранее был судим за изнасилование 15-летней девочки, а теперь привлечен к ответственности за надругательство над 13-летним ребенком.

Решив наказать молодого человека за эти преступления, собутыльники избили и изнасиловали его. Устроившие самосуд жители Сарапула задержаны и заключены под стражу – им грозит до десяти лет тюрьмы.