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Педофил заразил девочку ВИЧ и умер

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В Южно-Сахалинске 49-летний инфицированный местный житель изнасиловал ребенка. Он скончался, когда полицейские попытались его задержать.
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По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, зная о наличии у него ВИЧ, изнасиловал несовершеннолетнюю, заразив ее. В ходе расследования мужчине удалось скрыться от правоохранительных органов.

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Его нашли 16 января 2018-го, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области. Прибыв на место, стражи порядка потребовали от злоумышленника открыть дверь, но тот отказался. После того как оперативники попытались проникнуть в квартиру через окно, подозреваемый умер.

Ранее Приозерский городской суд Ленобласти признал священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в надругательстве над детьми. Он приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Как установили следователи, Грозовский надругался на тремя девочками. Это произошло в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. В октябре 2013 года священник был объявлен в международный розыск, спустя почти год его задержали в Израиле.

В октябре 2017 года сообщалось о том, что москвич в течение восьми лет насиловал дочь. О зверствах педофила стало известно благодаря бабушке девочки. Она обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию.

В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца. Установлено, что мужчина угрожал дочери. Подозреваемый дал признательные показания. 

Автор: Людмила Фоканова18 января 2018, 11:59

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