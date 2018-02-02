Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж

Живодер в Ноябрьске, рабовладельцы в Казани, воры в Нижнем Тагиле и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Ставрополье здоровую роженицу отправили на кесарево сечение, чтобы заработать 13 тысяч рублей, сообщает Newizv.ru. Акушер-гинеколог, навязавшая пациентке услугу, была задержана. На приеме 65-летняя сотрудница больницы заявила женщине, что той непременно необходимо кесарево сечение, чтобы разрешиться от родов. Сразу после получения денег врача задержали. Медобследование показало, что пациентке не требовалась никакая операция. Гинеколога теперь ждет суд.

В Нижегородской области произошло массовое ДТП. Жигули не справились с управлением и выехали на встречную полосу, где сначала протаранили Suzuki, а после въехали под КамАЗ, передает Newsnn.ru. Водитель отечественной легковушки скончался на месте, остальные участники аварии не пострадали.

В Ростове-на-Дону перед судом предстанет мужчина, который пытался отрезать голову собственной матери. По информации Rostovgazeta.ru, еще осенью прошлого года пьяный местный житель начал избивать родительницу, после чего схватил нож и стал угрожать, что отрежет ей голову. Пожилую женщину спасли соседи, услышавшие крики и шум.

В Нижнем Тагиле неизвестные воры объявили настоящую охоту за качелями. Снаряд уже второй раз пропадает с одной и той же детской площадки, передает Tagilcity.ru. Впервые качели установили во дворе жилого дома в октябре, но еще до декабря их украли. А в ночь на 1 февраля с детской площадки пропали последние качели.

Суд Казани приговорил семерых местных жителей к тюремным срокам за использование рабского труда несовершеннолетних для грабежей, разбоев и вымогательств, передает Inkazan.ru. Кроме того, злоумышленники систематически насиловали детей. Они использовали надругательство как инструмент воздействия на своих жертв, чтобы те были покорными и выполняли приказы.

В Ноябрьске местные зоозащитники бьют тревогу. Они уверены, что один из горожан кормит свою змею котятами, которых ему отдают доверчивые жители города, передает Nashgorod.ru. По информации активистов, живодер по объявлениям в Сети находит владельцев котят, которые готовы отдать животных в добрые руки, после чего скармливает своей змее.

В центре Омска случился пожар в школе, сообщает Gorod55.ru. Спасатели в экстренном порядке эвакуировали учеников. По предварительным данным загорелся холодильник в медицинском блоке образовательного учреждения. Пожарные потушили огонь за час. Пострадавших нет.

В Ижевске наивная пенсионерка стала жертвой мошенников, сообщает Udm-info.ru. Две женщины, представившись работницами некоего исполкома, рассказали 87-летней бабушке, что в стране произошла денежная реформа, и ей необходимо сдать свои денежные накопления в обмен на новые купюры, которые ей принесли работницы исполкома. Пенсионерка отдала мошенницам 150 тысяч рублей и получила на руки стопку пятитысячных банкнот из банка приколов.

В Волгограде транспортная прокуратура взяла на особый контроль инцидент с возгоранием на борту самолета, прибывшего из Москвы, передает Novostivolgograda.ru. В данный момент ведомство проводит проверку, в рамках которой устанавливает точную причину возгорания и оценивает ущерб, нанесенный салону воздушного судна. По предварительной версии, сразу после посадки в аэропорту Волгограда лайнера из Москвы, у одного из пассажиров загорелся переносной аккумулятор для телефона.

В Башкирии перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в убийстве собственного мужа. По информации Mkset.ru, причиной преступления стало поведение супруга женщины. Якобы он постоянно унижал и избивал подозреваемую. Последняя ссора началась в ночь на 22 декабря, когда пара возвращалась из гостей. Мужчина несколько раз ударил жену. Она вышла из машины и пошла домой пешком, однако обидчик припарковал автомобиль и пошел за ней, продолжая оскорблять. Когда пара оказалась дома, подозреваемая схватила нож и несколько раз ударила мужа. От полученных травм он скончался.