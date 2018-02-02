В Подмосковье отчим три года насиловал девочку

В подмосковном Орехово-Зуево возбудили уголовное дело против местного жителя. Его подозревают в многократном изнасиловании падчерицы.

По данным следствия, мужчина с осени 2014 года по январь 2018 несколько раз безнаказанно насиловал падчерицу. Мама девочки забила тревогу и написала заявление в правоохранительные органы. Согласно информации на сайте Главного Следственного управления Следственного комитета России по Московской области, мужчина задержан.

Кроме того, согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, подозреваемый был неоднократно судим. В ближайшем времени будет решен вопрос о выборе для мужчины меры пресечения. Обвинение требует отправить подозреваемого в СИЗО до окончания расследования. "По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщается на официальном сайте ведомства.

Недавно следователи возбудили дело по той же статье против москвича. 25 января Dni.Ru сообщали, что в столице задержан 53‐летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании своей 17-летней дочери. Как установили следователи, москвич насиловал своего ребенка в течении девяти лет. Отмечается, что отец пользовался малолетним возрастом и беспомощностью девочки, оказывал на нее постоянное психологическое давление, запугивал и заставлял молчать. Возбуждено уголовное дело.

Еще один подобный случай произошел в подмосковном Серпухове. Там 38-летний местный житель четыре года насиловал собственную дочь. По словам жены подозреваемого, мужчина с июня 2013 года по декабрь 2017 года регулярно насиловал их общую дочь. На момент первого преступления ребенку было 12 лет.