В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
По данным следствия, мужчина с осени 2014 года по январь 2018 несколько раз безнаказанно насиловал падчерицу. Мама девочки забила тревогу и написала заявление в правоохранительные органы. Согласно информации на сайте Главного Следственного управления Следственного комитета России по Московской области, мужчина задержан.
Кроме того, согласно сообщению, опубликованному на сайте ведомства, подозреваемый был неоднократно судим. В ближайшем времени будет решен вопрос о выборе для мужчины меры пресечения. Обвинение требует отправить подозреваемого в СИЗО до окончания расследования. "По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщается на официальном сайте ведомства.
Недавно следователи возбудили дело по той же статье против москвича. 25 января Dni.Ru сообщали, что в столице задержан 53‐летний мужчина, которого обвиняют в изнасиловании своей 17-летней дочери. Как установили следователи, москвич насиловал своего ребенка в течении девяти лет. Отмечается, что отец пользовался малолетним возрастом и беспомощностью девочки, оказывал на нее постоянное психологическое давление, запугивал и заставлял молчать. Возбуждено уголовное дело.
Еще один подобный случай произошел в подмосковном Серпухове. Там 38-летний местный житель четыре года насиловал собственную дочь. По словам жены подозреваемого, мужчина с июня 2013 года по декабрь 2017 года регулярно насиловал их общую дочь. На момент первого преступления ребенку было 12 лет.
Бывшая участница телепроекта стала матерью
Супруга артиста дала откровенное интервью
Журналистка хочет наградить беглого функционера
Певица купается в роскоши