Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски

Поддельный бензин из Татарстана, "заминированное" метро в Екатеринбурге и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.



В Нижегородской области продавали поддельный бензин из Татарстана. Всего у производителей было изъято более ста тонн поддельного топлива. Организованная группа покупала небольшие партии бензина и перепродавала его через сеть фирм-однодневок, сообщает Newsnn.ru. По факту незаконного предпринимательств было возбуждено уголовное дело.

На уборку нижегородских улиц бросят осужденных, передает Newizv.ru. С таким предложением к городской администрации обратилась прокуратура Нижнего Новгорода. Когда об этом стало известно общественности, началась волна критики.

Ростовчанка кормила годовалых детей из миски собаки и поила алкоголем. По информации Rostovgazeta.ru, ее сыновья долгое время находились на улице без присмотра. Детей у безалаберной забрали и поместили в дом ребенка. Женщину приговорили к 260 часам обязательных работ, с нее взыскали алименты.

Житель Екатеринбурга "заминировал" метро из мести отказавшимся его задерживать полицейским, сообщает Tagilcity.ru. 18 февраля на Центральный пункт пожарной связи города поступило сообщение o готовящемся теракте станции метрополитена "Площадь 1905 года". В метро на тот момент находились 120 пассажиров. После эвакуации людей станция была проверена на наличие взрывчатых веществ, сообщение o взрыве оказалось ложным. Задержанный пояснил, что сообщение отправил из мести полицейским, которые не стали задерживать его в общественном месте, когда он был в нетрезвом состоянии.

Главного специалиста отдела градостроительного контроля и разрешения управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Набережных Челнов Дмитрия Дмитриева подозревают в получении взятки. По информации Inkazan.ru, в октябре 2017 года к нему обратился один из местных предпринимателей с просьбой помочь в получении разрешительной документации на строящийся объект. Чиновник потребовал за это 200 тысяч рублей. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Дмитриев задержан.

В Тюмени сотрудники "Пятерочки" протащили по полу заподозренного в краже покупателя, передает Nashgorod.ru. Свидетелями инцидента стали другие покупатели. Они сняли видео и выложили его в Cеть. Пользователи соцсетей не поддержали действия сотрудников магазина. По их мнению, происшедшее является самосудом.

Пьяный омич пытался сбежать из запертой квартиры по простыням и сорвался. Как сообщает Gorod55.ru, пострадавшего нашли в сугробе. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Выяснилось, что его заперла дочь, уходя на работу. Она боялась, что отец уйдет за новой порцией спиртного. Но запертые двери мужчину не остановили, и он решил воспользоваться окном. Для этого, связав несколько простыней, соорудил "лестницу" и решил подобным образом спуститься с третьего этажа, но она не выдержала.

Водитель Renault погиб в аварии в Якшур-Бодьинском районе. По информации Udm-info.ru, он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford.

Волгоградка ради компенсации за лекарства отдала телефонным мошенникам 698 тысяч рублей, передает Novostivolgograda.ru. С конца декабря прошлого года неизвестный принялся названивать женщине и убеждать ее, что она сможет получить компенсацию, если оплатит комиссионный сбор за перевод денег. Жертва перевела мошенникам деньги, используя электронное приложение на смартфоне.

Оперативники задержали 44-летнюю доцента кафедры гистологии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Женщине вменяют в вину мошенничество и посредничество во взяточничестве. С января 2015 по февраль 2016 года преподаватель получила от студентов денежные средства за сдачу экзаменов и зачетов по разным предметам в общей сложности ею было получено около 300 тысяч рублей. Свои обязательства перед студентами преподаватель не выполнила, сообщает Mkset.ru.

В Башкирии осужден экс-полицейский, выбивавший признания. По информации ToDayNews Ufa, в результате избиения у мужчины диагностировали разрыв селезенки и кровоподтек на грудной клетке слева. Свою вину бывший страж порядка признал. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.