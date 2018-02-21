Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
Следователи пока не сообщают имена "клиентов" увеселительного заведения, в которое превратили работники школу-интернат для детей с задержкой психического развития. Однако журналистам стало известно, что детдом часто посещал некий Серега. Он увозил отобранных детей "на рыбалку", а позже платил воспитателям несколько тысяч рублей. 50-летнего гражданина уже задержали, но он был не единственным, кто пользовался этими услугами.
Как рассказали дети, после отбоя в спальню к мальчикам приходили двое воспитателей – муж с женой. Они занимались сексом перед ребятами, после чего привлекали к своим играм воспитанников. Мужчина мальчиков насиловал, а женщина заставляла их ее ублажать.
Кроме того, "наставники" учили старших своему "искусству". Несколько детей рассказали, что их принуждали насиловать восьмилетнюю девочку. Однажды ребенка повалили на пол, взрослые заставили детей имитировать с ней половой акт и, по их словам, "засовывать ей все, что можно". Личность девочки не раскрывается – ее забрали в семью и действует тайна усыновления.
Чудовищные подробности того, что творилось в уральском интернате, стали известны в январе этого года. Семеро мальчиков в возрасте от десяти до 14 лет попали в приемные семьи и там рассказали, что с ними творили воспитатели. Родители двух приемных детей испытали шок: они застали мальчишек за занятием сексом, когда неожиданно вошли в комнату. Ребята объяснили, что этому их научили в детдоме, пишет URA.RU.
Подробности жизни учащихся уральского интерната выясняет Следственное управление СКР по Челябинской области. Там подтвердили, что возбуждено уголовное дело в отношении педофилов, пострадавшими признаны семеро мальчишек в возрасте до 14 лет.
Прокуратура Челябинской области выявила грубые нарушения в обеспечении безопасных условий содержания несовершеннолетних. Выяснилось, что на территорию свободно могли попадать посторонние взрослые. Забор вокруг интерната не был закрыт, дирекция ничего не делала, чтобы восстановить ограждение. Не было и контроля за воспитанниками, самовольно покидающими школу. Директор интерната уволен.
В правительстве области создана рабочая группа по выявлению причин случившегося. Школа-интернат – муниципальная, учредителем является администрация района. Территория, где произошло ЧП, не называется, как заявляют, для защиты интересов пострадавших.
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