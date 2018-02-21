"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала

Фотография подростка, держащего заледеневший труп собаки, шокировал жителей Пермского края. Очевидцы утверждают, что снимок провокационный, а подростки просто решили похоронить животное.

На днях в одном из сообществ социальной сети VK появился пост с шокирующими кадрами: подросток подбирает труп заледеневшего пса и уносит в неизвестном направлении. Пользователи социальной сети незамедлительно обрушились с гневными комментариями в сторону героя публикации. Однако очевидцы казусного происшествия разделились во мнении касательно происходящего.

Местная жительница Наталья убеждена, что видела, как дети подобрали замерзшую собаку и понесли в сторону горки с целью покататься на трупе бедного животного. Со словами Натальи не согласилась другая жительница Октябрьского района Галина, которая утверждает, что ее ребенок в тот момент находился на той самой горке и видел, как подростки всего лишь убрали собаку подальше от глаз маленьких детей, которые могли испугаться увиденного.





В комментариях к публикации развернулся нешуточный спор об этичной стороне поступка, совершенного подростками. Кто-то называл детей "извергами", а кто-то, напротив, заступался за них, аргументируя это тем, что чучело животного не стоит такой агрессии в адрес школьников. "Вы когда в музее разглядываете чучела животных, вам не мерзко? Если да, то вам в Гринписе надо работать. Ну а мальчишки... Мальчишки просто хотели повеселить собачку, ведь ей все равно." – рассуждает один из пользователей соцсети.



Словесные баталии продолжались до тех пор, пока в дело не вмешалась полиция Перми. Как сообщает популярный telegram-канал Mash, блюстители порядка провели доследственную проверку, в ходе которой выяснилось, что над мертвым псом никто не глумился. Парень просто сжалился над животным и унес его, чтобы достойно похоронить.

