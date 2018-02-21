Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека

Подпольное казино в магазине Татарстана, читающие чужие письма свердловские почтальоны и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.



В Дзержинске возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих из-за взрыва, сообщает Newsnn.ru. Трагедия произошла 21 февраля на территории предприятия, занимающегося приемом и переработкой металлолома в восточной промзоне города. По предварительной информации, на открытой территории при производстве сварочных работ произошел хлопок.



Охота на крыс в Ставрополье закончилась гибелью человека, передает Newizv.ru. Житель Буденновского района решил уничтожить грызунов около водоема, но оказался недостаточно осторожен в обращении с оружием. Во время "охоты" рядом с прудом мужчина подстрелил крысу, но забыл поставить ружье на предохранитель. Нажатый по неосторожности спусковой крючок стоил жизни человеку, который присматривал за водоемом.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бизнесмена, который сбрасывал в водоем в Аксае химические вещества. по информации Rostovgazeta.ru, глава компании занимался сбросом химикатов в балку Жанкина, что повлекло загрязнение воды. Теперь предпринимателю грозит до пять лет лишения свободы.

Работники "Почты России" в Свердловской области подозреваются в разглашении данных клиентов и вскрытии писем, сообщает Tagilcity.ru. Известно, что руководитель одного из почтовых отделений из любопытства вскрыла пришедшее на почту письмо, a в Тюмени на обратной стороне извещений o посылках находились паспортные данные жителей города.

В Татарстане в одном из магазинов находилось подпольное казино. По информации Inkazan.ru, оно располагалось в одном из торговых павильонов Елабуги. Игорное заведение работало в закрытом режиме. Вход осуществлялся по предварительному звонку и только для постоянного круга клиентов.

Тюменец украл перфоратор и сварочные аппараты у работодателя после отказа его трудоустроить, передает Nashgorod.ru . Выяснилось, что похищенное имущество было в одном из комиссионных магазинов Тюмени. Дорогостоящее оборудование было изъято и возвращено владельцу.

Экс-глава города Исилькуля Исилькульского района Омской области получил штраф за халатность. Областной суд вынес приговор, назначив бывшему работнику органа самоуправления штраф в размере 400 тысяч рублей. Также чиновника лишили права в течение двух лет занимать должности в госструктурах, а также в органах местного самоуправления, связанные с распорядительной и хозяйственной деятельностью, сообщает Gorod55.ru.

В Ижевске арматура упала во двор жителей частного сектора прямо на детскую коляску. Буквально за несколько минут до этого мать достала из нее ребенка, поэтому трагедии удалось избежать. По информации Udm-info.ru, двор дома прилегает к стройке.

Волгоградку лишили родительских прав за метание ножей и чашек в родную дочь, передает Novostivolgograda.ru. Женщина фактически самоустранилась от исполнения своих родительских обязанностей. К своей 14-летней дочери, которая учится в коррекционной школе, она относилась с ненавистью. Во время многочисленных ссор нерадивая мать постоянно оскорбляла и избивала девочку.

В Башкирии 16-летнюю школьницу ее бывший парень зарезал ножом прямо на улице, сообщает Mkset.ru. 20-летнего преступника будут судить по двум статьям Уголовного кодекса России. Ранее у молодых людей все складывалось неплохо, и девушка даже поссорилась со своими родителями из того, что встречалась с юношей. Однако затем они полностью прекратили общение. Причиной трагедии стал разыгравшийся между бывшими влюбленными скандал.

По информации Tdnu.ru, в Уфе мигрант, пойманный за рулем маршрутки, пять лет ездил без прав. Мужчина работал водителем с поддельным удостоверением. Установлено, что его в 2013 году лишили водительских прав за управление транспортном в состоянии опьянения, и что с тех пор нарушитель не сдавал водительское удостоверение.