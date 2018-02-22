Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт

Скандал с педофилами в челябинской школе-интернате набирает обороты. Появились сообщения о том, что обычным делом для воспитанниц были аборты. В то же время есть мнение, что историю раздувают, чтобы "отжать" у детдома территорию.

Приемным родителям мальчишек, которые рассказали о нравах, царящих в челябинском детдоме, посоветовали помалкивать. В противном случае пригрозили отобрать детей.

"Приемные родители потерпевших детей обратились ко мне за помощью. А когда дело получило огласку, им посоветовали закрыть рот. В противном случае грозятся забрать детей", – рассказал журналистам адвокат Андрей Лепехин.

Подтвердила его слова и председатель Ассоциации приемных родителей Челябинска Ирина Ефимова. Она рассказала, что после угроз, полученных в детдоме, родители мальчиков обратились к уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области. Ирина Буторина пригласила мам на встречу и пояснила, что детей никто у них не отнимет.

Местная жительница рассказала журналисту "МК", что девочку из интерната приводили на аборт в больницу. Свидетельница слышала, как воспитатели договаривались с врачами, что те проведут операцию, пока они ходят в магазин.

Известна история двух мальчиков, которые сообщили, что воспитанников детдома заставляли насиловать друг друга. А в 2016 году один из шестиклассников покончил с собой в интернате.

Рассказы детей совпадают. По их словам, в интернат приезжал некий Серега. Водил ребят на рыбалку, угощал конфетами, сигаретами и шампанским. Потом насиловал подростков, а деньги за "развлечения" отдавал воспитателям.

По словам потерпевших, некоторые педагоги учебного заведения тоже принимали участие в оргиях. Однако сотрудники коррекционной школы утверждают, что дети с подобными диагнозами склонны сочинять истории, и верить на слово им не стоит.

С этим согласна опрошенная изданием бывшая работница такого учреждения. По ее словам, есть версия, что интернат просто решили "отжать" – постройка находится в курортной зоне, рядом лес, чистое озеро с пляжем. На эту землю давно глаз положили, заключила педагог. По некоторым данным, дети прошли проверку на полиграфе, после чего претензий к воспитателям не осталось.