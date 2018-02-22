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Собчак взбесила агитацией в "украинском" Крыму

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Titov
Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в рамках предвыборной кампании разместила бесплатную агитацию в крымских СМИ. И это несмотря на то, что знаменитость не признает российский статус полуострова и заявляла о необходимости провести там еще один референдум.
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В частности, агитация Собчак появилась на страницах правительственной "Крымской газеты". При этом в редакции издания признали, что сделали это вопреки собственному желанию.

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"К сожалению, не могли отказаться от публикации по закону. А очень хотели", — цитирует ИА REGNUM сотрудника СМИ. Многие считают, что, несмотря на свои заявления, данным поступком Ксения Собчак фактически признает полуостров российской территорией.

Крымчан действия кандидата в президенты взбесили. "Да. Зато штаб мог отказаться от публикации. Но не отказался! И на завтрак слетаем в Вашингтон, и в "оккупированном" Крыму за себя на выборах президента России поагитируем бесплатно", "Так это показатель их жизненной позиции – мы вас ненавидим, но от "халявы" не откажемся", – комментируют агитацию Собчак пользователи соцсетей.

Напомним, что 18 марта в Крыму пройдут первые выборы президента России. В избирательном бюллетене будет восемь фамилий. Это самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от Партии роста, Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза". Ксения Собчак выдвинута "Гражданской инициативой", а Максим Сурайкин – "Коммунистами России".

Как писали Dni.Ru, журналистка и телеведущая объявила о намерении баллотироваться на выборах главы государства в конце октября 2017 года. С тех пор она отметилась скандальными заявлениями, которые вызвали резко негативную реакцию у подавляющей части общества. После громкого высказывания об "украинском Крыме" она сказала, что Россия сама виновата в объявленных ей санкциях.

Автор: Людмила Фоканова22 февраля 2018, 19:33
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Чем удивляла Собчак

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