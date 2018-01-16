Собчак взбесила словами о "неполноценных" крымчанах
Ответственный политик обязан поступать так, чтобы не было ни малейшего повода говорить о какой-либо неполноценности граждан России. Исходя из этого, заявления кандидата в президенты Ксении Собчак можно назвать вредительством, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.
"Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких "политиков", которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей", – считает экс-прокурор Крыма.
Поклонская подчеркнула, что Крым активно развивается. Идут грандиозные стройки – такие, как мост через Керченский пролив, аэропорт. В Крым едут не только иностранные туристы, но и европейские политики. А мэры городов из Франции и Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве. "Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец", – отметила Поклонская в интервью РИА Новости.
Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак идет на выборы от партии "Гражданская инициатива" под лозунгом "Против всех". На пресс-конференции в октябре она сообщила, что считает Крым украинской территорией. А теперь заявила, что жители Крыма ущемлены в своих правах в сравнении с остальными россиянами. В качестве примера "ущемления" телеведущая привела тот факт, что на полуострове не будет проведено ни одного матча чемпионата мира по футболу 2018 года.
#Собчак...Твое лицо, когда тебя спросили... pic.twitter.com/vnJjBNsQVb— ЗЛОЙ КОЛОРАД (@abatsia) 12 января 2018 г.
Примеры, приведенные Собчак, просто смешны, отметил глава комитета крымского парламента по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков. "Ксения в последнее время любит смешить. Подобные заявления неуместны и делаются из-за незнания ситуации", – заявил парламентарий. Бобков напомнил, что окончательный список российских городов, где пройдут игры ЧМ-2018, Международная федерация футбола утвердила еще в сентябре 2012 года, а Крым вернулся в состав России в 2014-м.
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