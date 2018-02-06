Использовавшую в туалете медкарты главврача выгнали с работы

Министерство здравоохранения Пермского края уволило главврача Кочевской районной больницы Нину Гончарик. Причиной послужило то, что в возглавляемом ею учреждении пациентам вместо туалетной бумаги предлагали медицинские документы.

О том, что женщину освободили от должности, стало известно 5 февраля. Решение было принято по результатам проверки.

"Была проведена внутренняя проверка по факту выявленных нарушений в больнице. По результатам проверки главный врач освобожден от занимаемого поста в связи с невыполнением обязанностей", – цитирует представителя краевого Минздрава Ura.ru. Проводит свою проверку в оскандалившемся медучреждении и местная прокуратура.

На неуместную замену обратил внимание уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он ужаснулся, посетив больницу, и поспешил выложить вопиющие кадры в Сеть. На фото видны истории болезни, лежавшие на подоконнике в уборной для пациентов.

Возмущение Микова вызвало то, что в этих документах сохранились личные данные о пациентах, которые не подлежат разглашению, сообщает сайт Ya62.ru. Кроме того, омбудсмен рассказал об отказе администрации больницы госпитализировать 65-летнюю женщину с травмой головы из-за отсутствия свободных мест. При этом во время инспекции Миков насчитал четыре пустующие койки. Омбудсмен планирует еще раз посетить учреждение в феврале.

Ранее врачей кардиодиспансера в Рязани уволили за застолье с шампанским на работе, которое они устроили вместо приема пациентов. Соответствующее видео попало в Сеть, после чего разразился скандал. Главврачу был вынесен выговор, а его заместитель по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативным отделением были уволены.